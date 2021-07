The Lord of The Rings Gollum: novità al NACON Connect

Dopo diversi mesi d’assenza, il progetto The Lord of the Rings: Gollum, videogioco basato sul popolare personaggio del Signore degli Anelli, tornerà a farsi vedere. L’occasione giusta sarà il NACON Connect, ovvero uno showcase di Nacon, che funziona come publisher del titolo in sviluppo presso Deadelic Entertainment.

La data da segnarsi sul calendario? La giornata di domani, ovvero il 6 luglio 2021. The Lord of the Rings: Gollum farà la sua comparsa al NACON Connect, disponibile in streaming su Twitch e YouTube a partire dalle nostre 19:00, ovvero le 18:00 britanniche. Le novità? Ancora nessuna, ovviamente ma considerando che il gioco è in sviluppo da diverso sarebbe lecito aspettarsi un sostanziale video di gameplay, magari accompagnato da una finestra di lancio, magari più definita rispetto al 2022 che è stato comunicato a inizio anno.

Oltre al gioco basato sul Signore degli Anelli e uno dei suoi personaggi più affascinanti dell’universo di Tolkien, al NACON Connect troveranno spazio anche altri titoli, tra cui Vampire The Masquerade – Swansong e Test Drive Unlimited Solar Crown. La ciliegina sulla torta saranno però tre nuove IP, ancora tutte da annunciare: cosa avrà in serbo per noi la casa francese? Fateci sapere le vostre speranze e i vostri desideri lasciando un commento a questa notizia.