Fortnite: LeBron James sarà la prossima Icona?

Dopo Neymar, Fortnite potrebbe accogliere un’altra Icona sportiva. Stiamo parlando, come avete potuto intuire dal titolo della notizia, di LeBron James. Per chi di voi non lo conoscesse, stiamo parlando di uno dei più famosi cestiti di sempre, attualmente in forza ai Los Angeles Lakers, squadra dell’omonima cittadina della California.

LeBron James dovrebbe apparire come prossima icona nel popolare Battle Royale di casa Epic Games. Al momento la sua presenza non è ancora stata confermata ma la fonte è Shiina, insider molto prolifico per quanto riguarda il titolo e che negli scorsi anni ha anticipato l’arrivo di diverse skin tra cui Travis Scott, LazarBeam, Loserfruit e TheGrefg. L’alta affidabilità di Shiina dunque ci spinge a credere che sì, vedremo in azione anche LeBron James nel titolo di casa Epic Games.

L’arrivo di LeBron James in Fortnite allo stato attuale non è ancora confermato. La sua esclusione però dal recente evento crossover con l’NBA, che ha visto tutte e trenta le squadre avere la loro maglietta all’interno del gioco ci spinge a credere che effettivamente l’atleta avrà uno spazio riservato. E non potrebbe essere altrimenti, considerato anche l’arrivo del nuovo film di Space Jam, con lui come protagonista: un momento di picco della popolarità, che si tramuterà molto probabilmente con l’arrivo della sua skin nel Battle Royale più famoso di sempre.