Elden Ring: nuovi dettagli ufficiali da Bandai Namco

Bandai Namco e From Software ha aggiornato il sito ufficiale di Elden Ring (qui la nostra anteprima), condividendo numerosi dettagli sul gioco, che includono la lore, il gameplay e l’ambientazione. Prima di condividervi le novità, vi ricordiamo che il gioco è atteso su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 21 gennaio 2022.

L’Ordine aureo è andato in frantumi.

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell’Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell’Interregno.

Nell’Interregno governato dalla regina Marika l’Eterna, l’Anello ancestrale, sorgente dell’Albero Madre, è andato in frantumi.

I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell’Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all’abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell’oro e sono stati esiliati dall’Interregno.

Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l’Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all’Anello ancestrale. E divenire il lord ancestrale.

Un nuovo universo fantasy

Viaggia alla scoperta dell’Interregno, un nuovo mondo fantasy creato da Hidetaka Miyazaki, designer dell’acclamata serie DARK SOULS, in collaborazione con George R. R. Martin, autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, la saga fantasy letteraria che ha dominato le classifiche di vendita di tutto il mondo.

Svela i misteri che si celano dietro il potere dell’Anello ancestrale. Incontra avversari dotati di storie e personalità affascinanti, ciascuno animato da motivazioni differenti per ostacolarti o aiutarti nel tuo viaggio all’interno di un mondo popolato da terribili creature.

Esplora le terre dell’Interregno

In ELDEN RING potrai muoverti senza soluzione di continuità tra distese immense e angusti dedali sotterranei. Attraversa scenari mozzafiato a piedi o in sella al tuo destriero, in singolo o con altri giocatori, visitando praterie ariose, paludi malsane, montagne impervie e castelli spettrali, per citare solo alcune delle ambientazioni che compongono l’opera più imponente mai realizzata da FromSoftware.

Meccaniche di gioco uniche

Crea un eroe da zero e definisci il suo stile di combattimento scegliendo tra un ricco arsenale di armi, incantesimi e abilità conquistabili nel mondo di gioco. Attacca a testa bassa, elimina i nemici di soppiatto o chiedi aiuto ai tuoi alleati. Le opzioni sono infinite e garantiscono la massima libertà di approccio all’esplorazione e al combattimento.

Senzaluce dell’Interregno

L’Ordine aureo è infranto. In tutto l’Interregno, i semidei che possiedono i frammenti dell’Anello ancestrale litigano e guerreggiano sulle rovine di un regno perfetto, ormai abbandonato dalla guida aurea della Volontà superiore.

I reietti giungono mentre l’eco del conflitto tuona in lontananza. In passato, i loro progenitori hanno vissuto nell’Interregno. Purtroppo, la loro tribù ha perduto la luce benedetta della grazia molto tempo fa e ha subito la condanna all’esilio. Vengono chiamati Senzaluce e sono tornati per reclamare la Sovranità ancestrale che è stata promessa loro dalla leggenda.

Questo è il mondo di ELDEN RING. L’Interregno attende la tua esplorazione, Senzaluce. Attraverserai le vaste pianure, galopperai sulle colline e salterai in cima a dirupi rocciosi in sella al tuo destriero evanescente, svelando un mondo brulicante di vita e pericoli.

La tua avventura ha inizio nelle grandi pianure, le cui praterie sono popolate da creature mistiche, da orrori inenarrabili in agguato nelle paludi e da ogni sorta di soldato e guerriero itinerante in attesa di incauti viandanti. Creature timide ruminano l’erba fresca o scorrazzano nel sottobosco.

I pochi abitanti che non sono folli od ostili si soffermano vicino ai resti delle città martoriate dalla Disgregazione. Se li aiuterai, potrebbero fornirti delle risposte. Al di sopra di tutti, protetti in terreni tramandati dalle generazioni precedenti e pieni di trappole, segreti e guardiani, i semidei (signorotti corrotti, un tempo membri di una nobile famiglia regale) regnano sui loro territori grazie all’immenso potere garantito dai frammenti dell’Anello ancestrale.

Qualora riuscissi a trovare le grazie perdute, la loro guida ti farà intraprendere il viaggio per riconquistare con la forza e la magia queste terre dai semidei. Ma dovrai fare molta attenzione a non ripetere i loro errori!

La scelta è tua. Desideri il potere o la conoscenza? Prendi la tua decisione e crea il personaggio che ritieni più idoneo.

Prova decine di abilità e scopri quella che si adatta meglio al tuo stile. Allena la tua furtività per evitare i pericoli e cogliere di sorpresa i nemici. Sfrutta l’ambiente, gli elementi atmosferici e le fasi della giornata per ottenere un vantaggio. Apprendi l’arte del combattimento: intuire le intenzioni del nemico e parare o schivare al momento giusto può fare la differenza fra la vita e la morte. Sprona il tuo destriero in battaglia contro i mercenari e falli cadere dai loro cavalli. Padroneggia incantesimi arcani, apprendendoli dai maestri che ancora si aggirano fra le macerie della guerra. Evoca famigli spirituali per rovesciare le sorti di una battaglia in tuo favore o chiama altri Senzaluce per combattere al tuo fianco e condividere il tuo fardello mentre prosegui l’esplorazione. Oppure puoi immergerti nella storia complessa e sanguinaria della Disgregazione per scoprire i segreti perduti dei semidei e dei loro simili. Hai a disposizione tutte queste opzioni… e non solo. Alla fine, la tua avventura sarà determinata dall’entità della tua ambizione. Più grandi saranno i tuoi obiettivi, maggiore sarà la sfida. Se deciderai di reclamare il tuo diritto di nascita sull’Interregno, allora… sì, dovrai combattere.

E sì, potresti morire. Ma tornerai per combattere ancora. Perché è così che nascono i campioni… o i lord.