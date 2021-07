Chainsaw Man: MAPPA garantisce condizioni migliori agli animatori

Lo studio d’animazione MAPPA ha ricevuto, negli ultimi tempi, un numero impressionante di critiche, dirette e indirette, per via delle condizioni di lavoro, spesso definite inumante, imposte ai suoi dipendenti. La recente ondata di assunzioni infatti non è bastata a mettere a tacere gli ex animatori che parlavano di un ambiente alienante e tossico e di paghe infime a fronte di orari di lavoro massacranti. Lo studio è stato aspramente criticato per aver accettato di realizzare quattro grosse produzioni praticamente in contemporanea (The God of High School, Jujutsu Kaisen, L’attacco dei giganti e Yasuke), e le polemiche si sono da poco riaccese in almeno due occasioni. Ma tutto questo sembra stia per cambiare durante la produzione della prima stagione di Chainsaw Man.

Nuova grande hit del panorama anime, Chainsaw Man è già la serie più desiderata dai fan ancor prima di uscire. Il successo del primo teaser trailer è stato impressionante, e MAPPA è sicura di poterla trasformare nel suo ennesimo anime trionfale. Ma stavolta lo studio vuole farlo nella maniera più giusta. E a quanto sembra, l’azienda avrebbe creato un’intera nuova ala dedicata al team che si occuperà di questa serie.

La notizia è stata condivisa dal regista di Chainsaw Man in persona, Ryu Nakayama, che ha voluto mostrare i locali, ampi, soleggiati ed estremamente vivibili, che MAPPA ha acquistato e destinato ai suoi animatori.

“Negli ultimi anni la scarsità di risorse umane per gli animatori è diventata un problema molto serio. La causa è l’outsourcing degli impiegati a studi d’animazione cinesi. Per assicurarsi risorse migliori, è necessario migliorare gli ambienti di lavoro, per questo i tavoli sono realizzati in legno, e c’è uno spazio relax, in cui vengono incoraggiatelepause. In futuro, la compagnia spera di spostare tutti gli studi in una location più grande, per creare un villaggio degli animatori, pieno di natura, e di caffè”

Insomma, MAPPA ha accettato le critiche in maniera costruttiva, decidendo di affrontare i problemi alla radice e di fare di tutto per cercare di migliorare le condizioni di lavoro dei propri impiegati. E di certo i lavori sull’anime tratto dall’opera di Tatsuki Fujimoto non potranno che giovarne.

Lo studio era finito al centro delle critiche pochi giorni fa a causa delle preoccupanti condizioni del regista della quarta stagione de L’attacco dei giganti, apparso visibilmente stanco e spossato durante l’evento in occasione dei dieci anni di MAPPA. Ma soprattutto le polemiche si sono rinfocolate quando un animatore ha riferito che Netflix avrebbe proposto allo studio un prezzo inferiore a quello di mercato per ogni scena dell’anime Yasuke, costringendo MAPPA ad abbassare il salario dei suoi dipendenti.