One Piece Odyssey: il marchio è stato registrato insieme a My Hero Academia?

Lo scorso 17 giugno Bandai Namco e Shueisha hanno registrato in Giappone un nuovo marchio: “One Piece Odyssey”. Dovrebbe trattarsi con ogni probabilità di un nuovo gioco appartenente all’omonimo franchise (videoludico in questo caso), anche se non sappiamo se si tratterà del sequel del musou One Piece Pirate Warriors 4 (datato 2020) o dell’open-world One Piece World Seeker (uscito invece nel 2019). Ma c’è di più!

Oltre One Piece Odyssey, segnaliamo che nel territorio europeo invece, la stessa Bandai Namco ha registrato sempre lo sorso mese di giugno (il 25 giugno per la recisione) i marchi “MHUI” e “MHUR”. In questo caso potrebbe trattarsi di uno o due titoli appartenenti al franchise videoludico di My Hero Academia, che può contare fino a questo momento su due giochi: My Hero One’s Justice e My Hero One’s Justice 2 (qui la nostra recensione). Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla vicenda.