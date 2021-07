A Plague Tale Innocence: ora disponibile l’update next-gen

L’anno scorso abbiamo avuto modo di giocare, con piacevole sorpresa, A Plague Tale Innocence. Il gioco era un titolo a medio budget che vedeva il giocatore assumere i panni di due fratelli le cui vite sono state prese in un percorso inaspettato e pericoloso al culmine della morte nera in Francia. Il gioco ha avuto successo, e ha anche un sequel previsto per il 2022. Ma non è ancora stato creato, dato che un nuovo aggiornamento incentrato sulla prossima generazione è stato ora rilasciato.

È stato annunciato che un aggiornamento nativo PS5, Xbox Series X / S per il gioco sarebbe arrivato a luglio, il giorno 6, che avrebbe approfittato delle funzionalità delle nuove console, come il controller DualSense di PS5 e il supporto 4K/60 FPS. È un po ‘ presto, ma l’aggiornamento pare ora sia stato lanciato per entrambi i sistemi, PlayStation e Xbox.

I proprietari della current-gen del gioco riceveranno un aggiornamento gratuito. Tenete a mente però che ci può sempre essere qualche leggero ritardo regionale, quindi se non state vedendo l’aggiornamento, potrebbe essere possibile che non sarà pronto per voi fino a domani.

A Plague Tale Innocence è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch tramite cloud streaming. Per gli utenti PlayStation Plus, anche la versione PS5 del gioco sarà distribuita come parte del servizio a partire dal 6 luglio.