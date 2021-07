Fall Guys Ultimate Knockout includerà costumi a tema PlayStation

Può essere difficile nell’età frenetica di oggi per qualsiasi cosa durare troppo a lungo nello zeitgeist culturale. Per un breve periodo dello scorso anno, Fall Guys è stato il gioco da giocare. A suo merito, mentre si è assottigliata la player base, come fanno molti party game, è riuscito a mantenersi piuttosto rilevante un anno dopo. Tanto è dovuto al fascino dei crossover con i costumi del gioco. Ora, per la quinta stagione, sembra che continuerà in grande stile.

KrxnkyFG, famoso leaker del titolo targato Mediatonic, il quale ha già dato prova di saperne una più di tutti, ha dato in passato la possibilità di vedere qualcosa delle varie collaborazioni non ancora annunciate. Arriva anche qui l’insider, il quale annuncia che nella prossima Stagione arriveranno costumi a tema PlayStation, precisamente esclusive PlayStation.

Parliamo quindi Ratchet & Clank, Little Big Planet, Astro Bot e altro, come Il Libro della Giungla della Disney. Insomma, ci sarà davvero tanto per i fan PlayStation. Guardate pure il video qua sotto, mentre vi ricordiamo che Fall Guys Ultimate Knockout è attualmente disponibile per PS4 e PC e che uscirà anche su Xbox Series X|S, One e Switch.