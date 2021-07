Fire Emblem Heroes: pubblicate note patch 5.7.0

Fire Emblem Heroes è stato aggiornato e la versione 5.7.0 è ora disponibile sia su iOS, tramite App Store, che su Android, tramite Google Play. I punti più importanti dell’aggiornamento includono una funzione di blocco delle abilità di squadra, nuove abilità per alcuni eroi leggendari, una gamma aggiornata di manuali di combattimento a tempo limitato e nuove abilità/armi per le armi da perfezionare. Potete trovare le note complete qui. Di seguito trovate una panoramica delle modifiche presenti nella nuova versione:

È stata aggiunta una funzione di blocco delle abilità di squadra. Il nuovo aggiornamento, aggiunge una funzione che ti consente di bloccare le abilità degli eroi, inclusi i sigilli sacri. La funzionalità di blocco delle abilità ti permette di bloccare le abilità dei tuoi eroi quando sono schierati in una mappa. Verranno equipaggiate le loro ultime abilità quando non sono schierati in una mappa, come nello schermo dei risultati.

Aggiunta di nuove abilità ad alcuni eroi leggendari. Degli eroi che appaiono in Legendary Hero Remixes, Lyn: Lady of the Wind e Robin: Fell Vessel hanno acquisito nuove abilità.

La formazione dei manuali di combattimento a tempo limitato è stata aggiornata

Sono state aggiunte nuove abilità e armi

I raid eterei sono stati aggiornati

Aggiunta di nuovi eroi

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.