Shin Megami Tensei V: il demone Uriel si mostra in video

ATLUS continua a tenere aggiornata l’affamata fan base che si è ormai creata e stabilizzata attorno ad uno dei brand più riusciti, Shin Megami Tensei. Il quinto capitolo arriverà entro la fine dell’anno e il team di sviluppo ha trovato il modo di intrattenere durante l’attesa.

Come vi abbiamo già mostrato altre volte in passato, questo è il momento del demone Uriel, altro storico nemico visto nei precedenti capitoli della serie.

Qui in calce trovate il video di questo “demone-angelo”, mentre vi ricordiamo che Shin Megami Tensei V sarà disponibile a partire dal 12 novembre in tutto il mondo esclusivamente per Nintendo Switch.