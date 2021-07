Space Punks è il nuovo titolo in sviluppo dal team di Shadow Warrior

Space Punks è il nuovo gioco dagli sviluppatori di Hard Reset e Shadow Warrior, Flying Wild Hog. Pubblicato da Jagex, è uno sparatutto RPG isometrico.

Il gioco combina elementi da Diablo e looter shooter tradizionali, il tutto in un ambiente sci-fi irriverente. Si avrannno a disposizione quattro personaggi giocabili, visti nel trailer che trovate in calce. Gli improbabili eroi assumono contratti attraverso vari pianeti per soldi e fama.

Ognuno dei quattro eroi è anche una classe unica; Duke è il ragazzo tuttofare, mentre gli altri tre hanno abilità più interessanti, come la schivata eterea, la capacità di usare le mine e altri unici potenziamenti.

Space Punks non è poi così lontano. L’accesso anticipato inizia il 14 luglio su PC, con una beta aperta prevista per questo inverno. Arriverà su console più tardi, nel 2022. Sul sito ufficiale è possibile iscriversi per avere la possibilità di essere invitato a giocare.