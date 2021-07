Super Mario Party: Nintendo e Tencent uniscono le forze per la pubblicità in Cina

Nintendo e Tencent hanno appena lanciato una campagna promozionale di Super Mario Party in Cina per aiutare a guidare le vendite di Nintendo Switch dopo la sua recente uscita nel paese l’anno scorso.

Come riportato dall’analista senior di Niko Partners, Daniel Ahmad, un certo numero di negozi IKEA e hotel Holiday Inn nella Cina continentale stanno tenendo offerte promozionali che consentiranno ai clienti di provare Super Mario Party sulla console ibrida nipponica.

Le promozioni dureranno fino al 31 agosto, come da report originale. La scelta del gioco sembra essere strana, specialmente con Mario Party Superstar che uscirà presto, ma non è senza ragioni. Il gigante di Kyoto ha avuto un enorme successo di lancio in Cina per la Switch, anche con la pandemia in pieno svolgimento, e il sistema è salito ulteriormente alle stelle dopo il rilascio di Ring Fit Adventure, che sembra indicare una particolare simpatia per le esperienze incentrate sulla famiglia.

Nintendo ha recentemente presentato il prossimo capitolo nel franchise sopra indicato, mentre vi ricordiamo che Super Mario Party è ora disponibile su Nintendo Switch.

Tencent and Nintendo have partnered with Holiday Inn (Hotels) and Ikea in mainland China to run Super Mario Party themed promotions this Summer.

Guests at 24 Holiday Inn locations across the country can play Super Mario Party in the lobby for free or have a Switch in their room. pic.twitter.com/nGWUbDDUWU

