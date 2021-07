4A Games: trapelati dettagli sulla sua nuova IP

4A Games, la software house dell’adattamento videoludico del franchise di Metro (qui la recensione di Metro Exodus), è da un po’ di tempo al lavoro su una nuova IP tripla A. Sebbene non ci sia stata nessuna comunicazione ufficiale riguardante le caratteristiche del gioco, l’elenco dei ruoli da assumere ha fatto trapelare qualche indizio.

Siamo venuti a sapere, che il nuovo titolo a cui sta lavorando 4A Games sarà per certo uno sparatutto o, per lo meno, implementerà meccaniche mutuate dagli FPS. Giustappunto, nell’elenco dei dipendenti da ricercare spiccherebbe la figura di “Environment Concept Artist with a passion for FPS games“: ciò significa che la creatrice di Metro Exodus è alla ricerca di un responsabile per la creazione dell’ambientazione dell’opera che abbia una passione per gli sparatutto in prima persona.

Anche la figura professionale del “Senior Technical Artist” vorrebbe porre l’accento sulla richiesta, da parte della software house, di trovare un artista che sia in grado di progettare “l’ambientazione più vivace possibile“. Nel link che vi abbiamo messo a disposizione poc’anzi si può leggere ciò che segue:

Cerchiamo un artista tecnico che possa contribuire enormemente alla creazione dell’ambientazione più vivace che si sia mai vista in un videogioco. Che sia in grado di spingere al limite le capacità delle piattaforme di nuova generazione e che ne ottimizzi le funzionalità in modo efficace.

Altre informazioni trapelate indicherebbero che 4A Games stia utilizzando il proprio motore grafico (4A Engine), sebbene questo sia stato rivisitato leggermente in vista della nuova produzione, in modo che possa supportare senza problemi il ray-tracing su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC di fascia alta. Non solo, questo motore grafico apporterebbe al gioco tutta una serie di ottimizzazioni, aggiornamenti e nuove funzionalità per l’illuminazione, nonché un’implementazione della potente tecnologia di cui dispone 4A Games per esibire miglioramenti di risoluzione, prestazione e cura nei dettagli visivi.