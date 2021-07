Atari abbandona la sua strategia per i titoli free-to-play su mobile

Atari Gaming sta abbandonando la sua decisione di concentrarsi sui giochi free-to-play e mobili, a favore dei giochi premium per PC e console. La società ha annunciato oggi che il suo consiglio di amministrazione ha approvato la nuova strategia aziendale, riporta GameIindustry.biz.

Atari ha annunciato ad aprile che avrebbe ristrutturato la sua attività in due divisioni separate, Atari Gaming e Atari Block chain,con la divisione Atari Gaming che si concentrava sui giochi retrò. In particolare attraverso i giochi mobili, la console VCS e le licenze. Inizialmente, la società, prevedeva di continuare a operare e a sviluppare giochi mobili free-to-play. Inoltre, l’azienda prevedeva piani per lo sviluppo di titoli per console e PC, con un’enfasi sulla rivitalizzazione della proprietà intellettuale della console classica per l’era moderna. Tuttavia, oggi la società ha deciso di modificare questi piani per concentrarsi maggiormente su esperienze di budget più grandi, affermando che prevedeva di costruire una forte pipeline di giochi premium su tutte le piattaforme con i primi titoli in arrivo qualche tempo prima della fine di marzo 2022. Di seguito la dichiarazione del CEO Wade J Rosen:

Il nostro intento con qualsiasi esperienza di gioco è quello di fornire momenti accessibili e gioiosi di gioco significativo. Questo è il nucleo di Atari e ciò che lega la nostra storia con il nostro futuro. A tal fine, riteniamo che il gioco premium rappresenti meglio questo tipo di esperienza di gioco e il DNA Atari.



Wade J Rosen ha aggiunto che mentre i giochi mobili free-to-play che hanno avuto successo e continuano a godere di una base di utenti rimarranno, mentre altri (tra cui Roller Coaster Tycoon Stories, Crystal Castles, Castles & Catapults, Ninja Golf e Atari Combat: Tank Fury ) vengono venduti ad altre società o chiusi del tutto. Atari ha lanciato la sua console VCS il 15 giugno, a seguito di una campagna Indie gogo che ha visto circa 11.000 sostenitori ricevere le loro console all’inizio dell’anno.