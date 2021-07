Nacon Connect: ecco cosa è stato mostrato

Si è appena concluso il Nacon Connect, conferenza della compagnia francese (qui il sito ufficiale) trasmessa dalle 19:00. Come vi avevamo fatto sapere, sarebbero stati mostrati molti giochi, e così è stato: Vampire: The Masquerade – Swansong (di Big Bad Wolf), Steelrising (Spiders), l’atteso Test Drive Unlimited Solar Crown (KT Racing). Sono stati poi annunciati diversi titoli ancora in fase di sviluppo: Ad Infinitum (Hekate), Clash: Artifacts of Chaos (Ace Team) e un ultimo reveal a sorpresa, con Robocop Rogue City, in uscita nel 2023 su PC e console.

Anche i team degli accessori NACON e RIG erano presenti. Hanno dato un primo assaggio esclusivo di una serie di nuovi prodotti per Xbox One, Xbox Series X|S, PC e PlayStation 5.

Attraverso circa 20 trailer e nuovi contenuti, insieme alle apparizioni di ospiti speciali come Sébastien Loeb (WRC 10), The Bloody Beetroots (RiMS Racing) e lo skateboarder professionista Daewon Song (Session.), NACON ha presentato un catalogo che offre una varietà di esperienze molto estese per un publisher di videogiochi. Vediamoli ora più nel dettaglio, con i filmati mostrati al Nacon Connect.

Scendi nell’oscurità di Vampire: The Masquerade – Swansong

Galeb, uno dei tre personaggi giocabili in Vampire: The Masquerade – Swansong (Big Bad Wolf), è un vampiro di 300 anni. Giusto e insensibile, Galeb gioca un ruolo centrale negli eventi che stanno colpendo la Camarilla, la società segreta a cui la maggior parte dei vampiri appartiene.

Torna nella Terra di Mezzo con The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic Entertainment ha svelato una nuova intervista agli sviluppatori per The Lord of the Rings: Gollum durante la quale il produttore Harald Riegler introduce i personaggi e gli ambienti che Gollum incontra nel suo viaggio. In questa avventura stealth-action, i giocatori assumono il ruolo dell’iconico personaggio per riconquistare il suo prezioso anello perduto. Diviso tra due personalità, sta a te decidere se il lato più oscuro di Gollum prenderà il sopravvento o se sia rimasta una scintilla di ragione in quello che una volta era Sméagol…

Steelrising, una versione alternativa della Rivoluzione Francese

Introdotto da Jehanne Rousseau, fondatore e direttore creativo dello studio di sviluppo Spiders, Steelrising ci ha dato un primo assaggio del suo gameplay di combattimento, parte fondamentale dell’esperienza. In questo gioco d’azione-avventura ambientato in una Parigi alternativa del XVIII secolo, il combattimento sarà impegnativo e qualsiasi errore di valutazione potrebbe essere fatale.

Blood Bowl 3: sei pronto a fare touchdown?

Più divertente, più sanguinoso e più spettacolare che mai, Blood Bowl 3 ha presentato la sua modalità Campagna attraverso un’intervista con Yoann Drulhe, Lead Cinematic Artist di Cyanide. Blood Bowl 3 uscirà su PC e console nel febbraio 2022.

Roguebook: free bonus content

Dopo un lancio di grande successo il 17 giugno, nuovi contenuti sono già all’orizzonte per Roguebook. Il primo aggiornamento gratuito sarà presto disponibile per il deckbuilder roguelike sviluppato da Abrakam e co-progettato da Richard Garfield, creatore di Magic: The Gathering.

Ad Infinitum: puoi sopravvivere agli orrori inaspettati della guerra?

NACON sta lavorando con lo studio tedesco Hekate, gli sviluppatori dietro Ad Infinitum, un nuovo gioco horror basato sulla storia. Scendete negli incubi di un soldato della prima guerra mondiale in questo primo trailer, che trasmette l’atmosfera unica del gioco.

Rogue Lords: il Diavolo arriva a settembre

Altri dettagli su Rogue Lords (Cyanide, Leikir Studio), il diabolico roguelike in cui l’imbroglio è parte del gioco. Sono stati rivelati in un nuovo trailer gameplay, insieme alla data di uscita su PC: 30 settembre.

I creatori di Zeno Clash tornano con Clash: Artifacts of Chaos

Vi presentiamo Clash: Artifacts of Chaos, un gioco annunciato al NACON Connect e sviluppato da ACE Team, un talentuoso studio cileno. Esplora il mondo unico di Zenozoik e sconfiggi i migliori guerrieri rispettando le strane regole del Rituale.

Lo skateboarder professionista Daewon Song elogia l’eccellenza di Session.

Premiato come skater dell’anno nel 2006 da Thrasher Magazine e inserito nella Skateboarding Hall of Fame nel 2017, è stato un onore vedere Daewon Song presentare Session., il gioco di skateboard di crea-ature Studios Inc. che stabilisce un nuovo standard per il genere. È stata anche l’occasione per annunciare un nuovo aggiornamento, disponibile in early access oggi su Steam, Xbox Series X|S e Xbox One.

Nuovo teaser per Rugby 22

NACON ed Eko Software hanno mostrato il primo trailer di Rugby 22, previsto in uscita a gennaio 2022.

The Bloody Beetroots – musica originale soundtrack di RiMS Racing

Per presentare RiMS Racing dello studio di sviluppo RaceWard, il microfono è stato passato a Sir Bob Cornelius Rifo del gruppo The Bloody Beetroots, che ha annunciato il suo contributo alla colonna sonora originale del gioco e l’apertura dei preordini su console e PC.

WRC 10 – 50 anni di rally leggendari con Sébastien Loeb

Il nove volte campione del mondo WRC Sébastien Loeb è stato il prestigioso ambasciatore del WRC 10 (KT Racing) durante la conferenza. NACON è stata lieta di accoglierlo come ospite speciale per discutere della nuova edizione, che celebra i 50 anni del FIA World Rally Championship.

Test Drive Unlimited Solar Crown uscirà il 22 settembre 2022

C’è stato un nuovo avvincente trailer cinematografico per Test Drive Unlimited Solar Crown, che ha rivelato l’impostazione che i molti fan del franchise iconico saranno in grado di esplorare: Hong Kong. Un’intervista con Amaury Beyris e Alain Jarniou, rispettivamente Game Director e Creative Director di KT Racing, ha rivelato ulteriori dettagli su alcune delle caratteristiche del gioco.

RoboCop : Rogue City, arriva nel 2023 su PC e console

La conferenza Nacon si chiude con un annuncio a sorpresa: un teaser trailer di RoboCop :Rogue City, che arriverà nel 2023 su PC e console. Diventa l’iconico eroe in parte uomo, in parte macchina, tutto poliziotto mentre cerchi di portare giustizia nelle strade pericolose e piene di criminalità della vecchia Detroit in RoboCop: Rogue City.

NACON rivisita il genere “life simulator” con il range LIFE

La gamma di giochi LIFE offre nuove esperienze per gli appassionati di simulazione.

· Chef Life: A Restaurant Simulator (Cyanide) ti mette a capo di un ristorante, che devi gestire da cima a fondo, dall’approvvigionamento della cucina al servizio ai tavoli.

· Hotel Life: A Resort Simulator (RingZero) è un simulatore di hotel che ti porta dietro le quinte di un idilliaco luogo di vacanza.

· In Train Life: A Railway Simulator (Simteract), si guidano i treni, compresi quelli iconici, e per la prima volta in un simulatore di questo genere, si gestisce anche lo sviluppo della propria azienda. Train Life: A Railway Simulator sarà disponibile in accesso anticipato il 15 luglio.

Yannick Allaert, Head of Accessories di NACON, ha rivisitato alcuni degli highlights di quest’anno. Ha anche svelato alcuni nuovi progetti attualmente in fase di sviluppo, tra cui nuovi accessori ufficiali per le console Xbox e PlayStation 5.

Come detto in cima all’articolo, nel Nacon Connect sono stati mostrati anche diversi accessori:

· NACON Serie MG-X per smartphone – Designed for Xbox

I controller per smartphone MG-X e MG-X PRO sono stati appositamente progettati per fornire la massima esperienza agli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate. La serie MG-X è compatibile con tutti gli smartphone Android fino a 6,7 pollici e arriverà in Europa e Nord America nell’autunno 2021.

· NACON Revolution X Pro Controller – Xbox Series X|S, Xbox One & PC

Il controller premium Revolution X beneficia della vasta esperienza di NACON in termini di caratteristiche, comfort e personalizzazione. Su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, il Revolution X include una vasta gamma di opzioni di personalizzazione manuale e software, così come il supporto Dolby Atmos for Headphones. In arrivo nell’autunno 2021, il Revolution X offrirà ai giocatori competitivi un nuovo standard in termini di prestazioni.

· Cuffie RIG 400 HS e RIG 500 PRO HS GEN 2 – PlayStation 5

Al NACON Connect, i team RIG sono stati entusiasti di dare un primo sguardo esclusivo alle loro nuove periferiche audio per PlayStation®5. Con due nuove cuffie, la RIG 500 PRO HS GEN 2 e la RIG 400 HS, i possessori di PlayStation®5 possono ora godere della stessa impareggiabile qualità audio e dello stesso comfort alla base del successo globale di RIG. Ulteriori dettagli saranno condivisi molto presto.

· RIG 200 HS Stream Mic per PlayStation 5

RIG sta aggiungendo alla sua gamma di prodotti un microfono per lo streaming con licenza ufficiale per PlayStation 5. Attualmente in fase di sviluppo, il RIG 200 HS Steam Mic vanta una finitura metallica e una tecnologia specificamente adattata alla registrazione e allo streaming della voce su PlayStation 5.

· NACON Daija Arcade Stick per PlayStation5

Per finire, Yannick Allaert e tutti i team NACON sono molto orgogliosi di annunciare la prossima uscita di un nuovo Daija Arcade Stick con licenza ufficiale per PlayStation®5. Già disponibile per PS4™, questo arcade stick, che è stato sviluppato in collaborazione con la giocatrice professionista Marie-Laure ‘Kayane’ Norindr, ha vinto le lodi di legioni di giocatori per la sua ergonomia e i componenti SANWA. NACON intende ripetere questo successo con una nuova e migliorata versione per PS5.

Qui sotto potete vedere l’intero Nacon Connect.