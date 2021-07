Sky Children of the Light: Thatgamecompany lancia l’evento Piccolo Principe

Thatgamecompany, , ha lanciato oggi la prima stagione di Sky: Children of the Light. La speciale stagione piena di avventure di Sky vedrà come protagonista il personaggio amato a livello internazionale, Il Piccolo Principe (Le Petit Prince), dal romanzo francese intergenerazionale per bambini di Antoine de Saint-Exupéry. L’evento arriva giusto in tempo per celebrare il 75° anniversario de Il Piccolo Principe.

La Stagione del Piccolo Principe sarà la decima stagione di Sky Children of the Light e sarà giocabile nelle prossime 11 settimane. Una nuova area Starlight Desert dal design accattivante è stata aggiunta per mettere in scena la nuovissima trama. Durante la stagione, dovrete esplorare una nuova area del regno di Sky con il Piccolo Principe per conoscere la sua storia e i suoi viaggi. I fan del romanzo riconosceranno anche alcuni degli altri personaggi iconici che si uniranno all’arco narrativo a tema. Tutte le funzionalità della Stagione del Piccolo Principe possono essere attivate acquistando l’Adventure Season Pass a 10,99 euro oppure lo si può ottenere con il pacchetto da tre a 21,99 euro all’interno del gioco. Ulteriori oggetti e skin saranno disponibili per l’acquisto in-app anche per un periodo di tempo limitato. Di seguito il commento di Olivier d’Agay, pronipote di Antoine de Saint Exupéry e Executive Director della Fondazione Giovani Antoine de Saint Exupéry:

È meraviglioso vedere Il Piccolo Principe in Sky. Siamo lieti che Jenova e il suo team abbiano pensato a questa collaborazione. Ha perfettamente senso poiché Il Piccolo Principe e Sky hanno forti valori in comune ed entrambi ispirano le persone ad amare l’amicizia, l’amore e l’infanzia.



Il mese scorso, il gioco ha anche superato i 100 milioni di installazioni dal suo lancio su Apple App Store nel luglio 2019. Il team prevede una crescita continua con Sky: Children of the Light dopo il suo recente lancio su Nintendo Switch e la funzionalità cross-play opzionale anche su dispositivi mobile. Sky:Children of the Light è free-to-play su Nintendo Switch, App Store per dispositivi Apple compatibili e su Google Play per dispositivi Android.