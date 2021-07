Nintendo Switch: è arrivato l’aggiornamento 12.1.0 del firmware

Nella giornata di ieri, 5 luglio 2021, è stato condiviso l’aggiornamento 12.1.0 del firmware di Nintendo Switch. Tra le varie caratteristiche che migliorano la stabilità dell’hardware (presenti in ogni aggiornamento delle console di Nintendo), è stata introdotta anche una nuova funzionalità che riguarda la gestione dello spazio di archiviazione.

Questa nuova caratteristica introdotta con la nuova versione del firmware permetterà agli utenti di Nintendo Switch di eliminare molto facilmente, dalla memoria interna della micro SD, i dati d’aggiornamento dei software nel caso non sia più disponibile spazio a sufficienza per un nuovo download.

Di seguito vi riportiamo le note della patch 12.1.0 che sono state diffuse da Nintendo nella giornata di ieri, la quale ha apportato i seguenti aggiornamenti:

Sono stati apportamenti miglioramenti alla stabilità generale di Nintendo Switch;

Se non dovesse esserci spazio rimanente a sufficienza nella memoria interna del sistema (o all’interno della scheda micro SD) durante le fasi di download di un aggiornamento o di un software, da oggi sarà possibile eliminare i vecchi dati per creare nuovo spazio utile che ti consentirà di scaricare nuovi dati;

Quando vengono eliminati i vecchi dati, l’utente non potrà giocare fino al termine del download dei nuovi dati.

Oltre a queste introduzioni, pare che sia stato aggiornato anche il sistema operativo adoperato da Nintendo Switch. L’aggiornamento avrebbe aggiunto una nuova chiave di crittografia che cautelerebbe gli utenti da azioni volte a danneggiarli, come ad esempio l’hacking o il modding.

Per effettuare il download dell’aggiornamento 12.1.0 sarà solamente necessario il collegamento ad una connessione ad internet affinché la Switch svolga in autonomia l’operazione. La Switch è disponibile ovunque dal 2017 e, recentemente, si sono susseguiti parecchi rumor che riguarderebbero una versione della stessa più performante. Probabilmente, con un po’ di pazienza, ne sapremo certamente di più nei mesi a venire e per ogni novità vi terremo costantemente aggiornati qui su GamesVillage.