Genshin Impact: annunciata ufficialmente l’anteprima del 9 luglio

I rumor che vedevano trapelare la data dell’anteprima dedicata a Genshin Impact si sono rivelati veritieri. L’evento, che si terrà in live streaming, verterà sul nuovo e imponente aggiornamento del titolo action RPG, uscito nel 2020. Non è una sorpresa che il titolo di miHoYo riceva un update così consistente, in quanto il continuo aggiornamento del gioco si è rivelato uno dei punti di forza di Genshin Impact, causandone la grossa popolarità che lo contraddistingue al momento.

Le grosse introduzioni con il nuovo update riguarderanno l’arrivo di nuove quest principali e secondarie, nonché un nuovo personaggio di Inazuma, ovvero Kaedehara Kazuha (di cui è disponibile un trailer di presentazione del personaggio qui). Kazuha dovrà fuggire da Inazuma e verranno narrate le vicende del viaggio, il quale non sarà esente da pericoli, sebbene accompagnato da luna fluttuante e da una leggera brezza.

Ad ogni modo, la diretta in live streaming che approfondirà le varie aggiunte a Genshin Impact verrà avviata il giorno 9 luglio alle 8 del mattino (UTC-4) e sarà possibile assistervi tramite Twitch. Chiaramente, in seguito alla conclusione della diretta, questa diverrà disponibile anche su YouTube in differita per chi non potrà riuscire ad parteciparvi. Quest’informazione è giunta al pubblico direttamente dall’account Twitter dell’opera.

Dear Travelers,

The Genshin Impact Preview will premiere on the official Twitch channel at 8:00 AM (UTC-4) on July 9th >>> https://t.co/iSfDaE9iy6

The official YouTube channel will release the recording on July 9 at 12:00 PM (UTC-4) >>> https://t.co/q1YtwbfGCp#GenshinImpact pic.twitter.com/OKPIAhRlXm

— Genshin Impact (@GenshinImpact) July 6, 2021