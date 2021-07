Pokemon GO: eventi previsti per il quinto anniversario del gioco

Sono passati cinque anni da quando Pokemon Go ha cambiato per sempre il modo in cui giochiamo a Pokemon. Per commemorare il traguardo, il team di Niantic ha annunciato che i fan potranno prendere parte a un evento speciale con Flying Pikachu con un pallone a cinque forme, Shiny Darumaka.

Dal suo lancio nel 2016, Pokemon Go si è evoluto ben oltre le basi dell’esplorazione e della cattura di Pokemon. Dall’introduzione del Pokemon Compagno, le Ricerche sul Campo e Speciali , il salvataggio del mondo dal Team Go Rocket e alla partecipazione al Pokemon GO Fest, il mondo del gioco è diventato molto più complesso ed emozionante con il passare degli anni . In particolare, gli eventi a tema sono diventati un punto fermo per Pokemon Go. Alcuni dei momenti salienti di quest’anno sono stati Season of Legends, un evento di tre mesi che mette in luce Pokemon leggendari mai visti prima e Charge Up, il primo evento nella storia del gioco incentrato sui Pokemon di tipo elettrico. L’evento del quinto anniversario di Pokemon Go, che si svolgerà da martedì 6 luglio a giovedì 15 luglio. Di seguito una panoramica dell’evento:

La ricerca speciale Jump-Start, sarà disponibile durante questo periodo per tutti gli Allenatori che l’hanno perso durante la celebrazione dell’anniversario dell’anno scorso.

Tutti i moduli esca dureranno un'ora per la durata dell'evento.

Promette di essere un periodo ricco di sorprese, tra cui ricerca sul campo e speciali. Per quanto riguarda i Pokemon che i giocatori possono aspettarsi di incontrare durante l’evento, ci saranno molte possibilità di intravedere non solo Flying Pikachu e Shiny Darumaka, ma anche i favoriti del primo partner come Charmander, Mudkip e Snivy. Ovviamente non sarebbe un anniversario senza alcune celebrazioni speciali. I giocatori possono godere di fuochi d’artificio in-game, adesivi regalo, la real-time sky mechanic appena annunciata e la ricerca speciale Jump-Start di quest’anno. Per finire, le borse degli oggetti verranno espanse a 3.500, il che lascerà molto spazio a cose come caramelle rare, un’enorme quantità di Poke ball e qualsiasi oggetto trovi la sua strada nella scatola speciale, nella scatola ultra e nella scatola avventura durante l’evento. Pokemon GO è disponibile per dispositivi mobile.