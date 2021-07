Guilty Gear Strive: siamo ancora lontani dal crossplay

Guilty Gear: Strive è il sesto capitolo della saga picchiaduro di Arc System Works, che vide il suo esordio nel lontano maggio del 1998. Si tratta, in sostanza di un’opera realizzata con lo stile grafico tipico degli anime, uscita lo scorso mese (noi di GamesVillage ne abbiamo scritto una recensione qui).

Questo ultimo episodio della serie sta andando più che bene, in quanto Guilty Gear: Strive pare abbia venduto circa 300 mila unità a livello internazionale (sia in digitale che copie fisiche). Questo significa che il titolo terrà occupati Arc System Works, soprattutto in quanto per il mese di luglio è previsto l’arrivo del primo personaggio aggiuntivo tramite DLC. Ma quando arriverà l’introduzione delle funzionalità crossplay?

In un’intervista alla software house su Tumblr, gli sviluppatori hanno condiviso qualche dettaglio inerente alla possibilità di introdurre il crossplay in Guilty Gear: Strive:

Naturalmente ci sarà, ci stiamo sforzando all’interno del nostro team affinché si possa offrire il crossplay agli utenti. Attualmente stiamo affrontando i processi di verifica della funzionalità, ma ci sono ancora alcuni problemi pratici, tra cui la pianificazione dei costi di gestione dei server. Prima di annunciare il crossplay ufficialmente ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Attualmente, solo agli utenti delle console di vecchia e nuova generazione di Sony è permesso il crossplay tra di loro. Purtroppo non sono ancora maturi i tempi per coloro che giocano su PC. Il processo non sarà facile, anzi. Di solito dietro al crossplay si cela un enorme sforzo nelle operazioni di bilanciamento del combat-system, nella correzione di bug e l’eventuale introduzione di nuove meccaniche. Questi sono i motivi principali per cui potrebbe volerci del tempo affinché il crossplay diventi a disposizione di tutti gli utenti.

Guilty Gear: Strive è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.