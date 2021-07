Come ben sappiamo, di recente sia Ghost of Tsushima che Death Stranding sono stati annunciati nelle loro Director’s Cut, ossia nuove versioni con contenuti aggiuntivi e feature di PlayStation 5. Il titolo di Sucker Punch includerà una nuova avventura sull’isola di Iki, mentre quello di Kojima Productions ancora deve mostrare i suoi contenuti extra. Ma ora la domanda sorge spontanea: anche The Last of Us Part II riceverà la sua Director’s Cut?

Naughty Dog ha di recente condiviso l’update gratuito dalla versione PS4 a quella PS5, ma allo stesso tempo sta lavorando su diverse novità. Una di queste potrebbe davvero essere The Last of Us Part II Director’s Cut, che ovviamente offrirebbe contenuti aggiuntivi e inediti rispetto al gioco base. Anche le recenti parole di Hermen Hulst (presidente dei PlayStation Studios) danno supporto a questa ipotesi:

“Le nostre versioni di Director’s Cut offriranno tutte dei nuovi contenuti e, su PS5, sfrutteranno le funzionalità avanzate dell’hardware.”



Attendiamo con ansia di capire se realmente verranno annunciate nuove Director’s Cut (e in mente non può che venerci God of War di Santa Monica Studio), oppure Sony Interactive Entertainment si limiterà a sfruttare le sole 2 annunciate fino a questo momento. Vi ricordiamo che le Director’s Cut non saranno gratuite, ma dovranno essere acquistate a prezzo pieno!