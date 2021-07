Genshin Impact: Nella versione 1.7 verrà introdotta solo una parte di Inazuma, rumor

I vari leak di Genshin Impact hanno rivelato molto su ciò che possiamo aspettarci nel prossimo aggiornamento e l’ultimo si concentra sulla nuova regione che farà il suo debutto. Ultimamente, il gioco ha assistito a una crescita esponenziale del numero di giocatori, che lo ha reso uno dei giochi più popolari in circolazione.

L’ultima perdita proviene da Genshin Report, che è un leaker piuttosto noto nella community di Genshin Impact . Secondo il leak, la regione di Inazuma verrà distribuita in parti. Ciò è in linea con le voci precedenti, che avevano suggerito che 2.0 includerà solo una parte della regione di Inazuma. Si afferma che l’aggiornamento 2.0 includerà solo tre isole, che includono Watatsumi Island, Seirai Island e Tsurumi Island. Per quanto riguarda il resto delle isole, ciò sarà introdotto per tutto il 2021 e all’inizio del 2022. Di seguito una descrizione delle isole finora note:

Inoltre, è stata trapelata la mappa completa che mostra la regione in dettaglio, insieme ai marcatori di eventi. Il live streaming del prossimo aggiornamento si terrà nei prossimi giorni. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

Inazuma in Version 2.0 will include 3 islands. This is half of the planned total. The remaining islands will be introduced throughout 2021 and early 2022 patches

There will be six total islands. These are the remaining ones#原神 #原神アプデ情報 #Genshin_Impact #GenshinImpact pic.twitter.com/2n7tSxAGTu

