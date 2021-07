PS Vita: niente più produzioni dopo il 20 luglio?

Pochi giorni fa vi abbiamo riportato la notizia che gli store online di PlayStation 3 e PS Vita continueranno ad essere operativi, al contrario di quello per PSP, e a proposito di PS Vita, sebbene il negozio digitale sia ancora accessibile, può darsi che Sony non svilupperà più nessun titolo per la console.

Secondo alcuni rumor, infatti, non verranno più prodotti giochi dopo il 20 luglio 2021. Data entro cui potrà farcela il titolo Russian Subway Dogs, sviluppato dalla software house Spooky Squid Games. Si tratta di un gioco uscito nell’agosto 2018 per PC che, a distanza di tre anni, approderà sulle console di vecchia generazione, vale a dire su Xbox One, PlayStation 4 e, appunto, PS Vita. Una gran fortuna che il gioco indie arrivi proprio entro la deadline (se prendiamo il rumor per certo).

In sostanza, Russian Subway Dogs per PS Vita è un’opera arcade ispirato alla vita reale che affrontano i cani randagi che vivono all’interno della metropolitana della capitale russa, Mosca. Lo scopo dell’indie è quello di impersonare un cucciolo randagio e sopravvivere ai pericoli provocati dai cittadini di Mosca. Sarà necessario, per vincere, schivare bottiglie di vodka, sconfiggere altri cani a duello e, di rado, affrontare il pericoloso orso della metro.

Lo sviluppatore del titolo, Miguel Sternberg, si è affrettato nello sviluppo del porting per PS Vita quando gli giunsero le voci della chiusura di tutti gli store digitali delle vecchie generazioni di console Sony. Anche se lo store di Vita non sta per chiudere, ad ogni modo, Sternberg ha fatto bene ad accelerare i tempi di produzione se si rivelasse vero che dal 20 luglio non giungeranno più titoli sulla console.

Vero o no, il rumor potrebbe rivelarsi veritiero, in quanto non è impensabile che si chiuda la produzioni di titoli videoludici per una console che avrebbe dovuto chiudere gli store digitali. In ogni caso, se il rumor si rivelasse un’informazione ufficiale, noi di GamesVillage saremo pronti a farvelo sapere.