Honkai Impact 3rd: in arrivo il crossover con Genshin Impact

miHoYo ha annunciato una data di uscita per il tanto atteso evento crossover Honkai Impact 3rd x Genshin, e questa emozionante occasione consentirà ai giocatori di ottenere Fischl con il minimo sforzo. Entrambi i giochi sono estremamente popolari grazie ai loro personaggi, e l’evento durerà solo un mese. Inoltre, su Genshin Impact, l’aggiornamento 1.7 dovrebbe arrivare intorno al 21 luglio, includendo nel gioco Ayaka, Yoimiya e Sayu. L’attesa per l’aggiornamento 1.7, ha portato i fan in hype, per l’aggiunta della nuova e attesa regione Inazuma. La data di uscita per l’ evento Honkai Impact 3rd x Genshin è il 9 luglio.

Il crossover di miHoYo sarà disponibile solo in Honkai Impact, quindi dovrai scaricare il gioco su mobile o PC. Sfortunatamente, non è sulle console PlayStation a differenza del mondo di Teyvat. Mentre l’arrivo di Fischl, l’eroina dall’occhio bendato di Genshin è l’evento più atteso dell’incontro dei due mondi, ci sarà anche una nuova missione Out-world che i giocatori dovranno completare. In questa missione, sarà possibile utilizzare la tecnologia e la magia in un progetto che riguarda le principali fazioni Schicksal e Anti-Entropy. Sarai in grado di ottenere Fischl in Honkai Impact 3rd gratuitamente semplicemente accedendo al gioco il 9 luglio. Il suo aspetto rimarrà lo stesso ma si chiamerà invece Prinzessin der Verurteilung. Come primo arciere del gioco, i giocatori vorranno sparare ai punti deboli nemici per aumentare il danno. Sarai in grado di sparare rapidamente con Oz e lanciare QTE per aiutare i compagni di squadra sul campo di battaglia.

L’altro personaggio proveniente da Genshin Impact è Keqing. Non sarai in grado di sbloccarla come Fischl, ma miHoYo dice che sarà presente nella storia del crossover come ospite. Non si sa quanto sia grande il suo ruolo, ma sarai in grado di giocare come lei durante alcune battaglie della storia. Honkai Impact 3rd è disponibile per mobile e PC. Genshin Impact è invece disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.