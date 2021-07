Annunciata la nuova Nintendo Switch OLED, arriverà ad ottobre

La famiglia Nintendo Switch sta per espandersi di nuovo. Con Nintendo Switch (modello OLED), disponibile dall’8 ottobre, i giocatori avranno un’ulteriore opzione per godersi il vasto catalogo di titoli per Nintendo Switch. Nintendo Switch (modello OLED) ha dimensioni simili a quelle di Nintendo Switch, ma include uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato.

Nintendo Switch (modello OLED) è dotato anche di uno stand regolabile più largo, per la modalità da tavolo, una nuova base con porta LAN per sessioni di gioco online stabili, 64 GB di memoria interna e altoparlanti integrati con audio migliorato per le modalità portatile e da tavolo. Proprio come Nintendo Switch, questo nuovo modello permette agli utenti di giocare sulla TV e condividere i controller Joy-Con per dare vita a divertenti sessioni multiplayer.

Inoltre, come Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, il modello OLED offre una grande versatilità, consentendo di giocare a casa e fuori. Al lancio della console sarà disponibile anche un set che include una custodia per la console e una pellicola protettiva per lo schermo della console. Nintendo Switch (modello OLED) farà il suo debutto l’8 ottobre, in concomitanza con Metroid Dread, il seguito di Metroid Fusion. Grazie allo schermo OLED della nuova console, gli appassionati delle avventure di Samus Aran, che hanno avuto inizio con Metroid per NES, potranno godersi un’esperienza ancora più coinvolgente.

Il modello in questione introduce miglioramenti per tutte le tre modalità di gioco:

Modalità TV: con la console Nintendo Switch (modello OLED) inserita nella base, è possibile giocare ai titoli per Nintendo Switch sullo schermo della TV. Utilizzando la porta LAN integrata, gli utenti hanno a disposizione un ulteriore metodo per collegarsi online.

Modalità da tavolo: aprendo lo stand sul retro della console è possibile utilizzare lo schermo integrato per giocare in multiplayer con i due controller Joy-Con inclusi. Lo stand regolabile più largo permette di posizionare in modo ancora più stabile la console e rende inoltre possibile scegliere l’angolo di visualizzazione preferito.

Modalità portatile: gli utenti possono portare la console dovunque vadano e giocare in multiplayer locale o online con gli amici. Lo schermo OLED da 7 pollici produce colori intensi con un contrasto elevato.

Al lancio, la console sarà disponibile in due colori:

Bianco, con controller Joy-Con bianchi, corpo principale della console nero e base bianca.

Rosso neon/blu neon, con controller Joy-Con rosso neon e blu neon, corpo principale della console nero e base nera.

Tutti i controller Joy-Con per Nintendo Switch esistenti sono compatibili con questo nuovo modello. Inoltre, quest’ultima permette di giocare all’intero catalogo di titoli per Switch.