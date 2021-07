State of Play annunciato per l’8 luglio, ci sarà Deathloop

Sony Interactive Entertainment ha recentemente annunciato un nuovo State of Play, dalla durata di 30 minuti circa, all’interno del quale vedremo diversi titoli all’evento digitale, tra indie e giochi di terze parti. Secondo quanto comunicato dalla compagnia nipponica, Deathloop, il nuovo progetto esclusivo per PlayStation 5 targato Arkane Studios (qui la nostra anteprima del gioco), si mostrerà durante la livestream per un totale di 9 minuti, promettendo certamente ad una lunga ed esaustiva sessione di gameplay.

Inoltre, come detto prima, Sony Interactive Entertainment darà spazio anche ad altre produzioni third-party, mentre non arriveranno aggiornamenti di alcun tipo su God of War 2, Horizon Forbidden West o il nuovo dispositivo PlayStation VR 2. La diretta inizierà nella giornata dell’8 luglio 2021 alle ore 23:00 italiane. Insomma, un nuovo State of Play è oramai alle porte, con la speranza di vedere tanti titoli durante l’evento digitale.