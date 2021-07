Rogue Company: disponibile Switchblade

Con l’ultimo aggiornamento, il nuovo personaggio Switchblade arriva all’interno di Rogue Company, il TPS multiplayer sviluppato da First Watch Games e pubblicato da Hi-Rez Studios. Per l’occasione è stato fatto uscire anche un trailer cinematografico, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del personaggio sulla patch note nel sito ufficiale:

Fin da piccola, Switchblade è stata in fuga e non si sa perché. Tutti quelli a cui si avvicina finiscono per morire. L’iscrizione alla Rogue Company è una cosa temporanea poiché il Director le ha promesso che se si fosse unita, il team avrebbe scoperto chi ha reso la sua vita un inferno. Switchblade non crede nelle promesse, ma finge di farlo.

Le armi:

Primaria: MLX Mark 4

Primaria: 24S

Secondaria: Spitfire

Mischia: mazza da baseball

Gadget:

Granata rimbalzante: una granata che fa partire la sua miccia quando rimbalza sui muri.

Flashbang: una granata che acceca temporaneamente chiunque si trovi nel suo raggio di esplosione.

Perks:

Berserker

Toughen Up

Bounce Back

Tenacity

Life Drain

Replenish

Abilità:

Attiva – Chaos Launcher: equipaggia un lanciamissili che spara una testata al napalm. All’impatto, la testata infligge danni e rilascia un grappolo di napalm nell’area.

Passiva – Combatti e fuggi: aumenta la velocità di movimento dopo aver usato la sua abilità o i suoi gadget.

Oltretutto arriva nuove modalità principali: 6v6 King of the Hill e 6v6 Team Death Match.

Lasciandovi al filmato qua sotto, vi ricordiamo che uno dei personaggi introdotti precedentemente in Rogue Company è stato Mack.