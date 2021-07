Eternal Return Black Survival: mostrate le abilità di Nicky

Una nuova combattente è pronta ad arrivare su Eternal Return Black Survival, il battle royale che combina elementi MOBA, sviluppato da Nimble Neuron. Si tratta di Nicky, ragazza che potrebbe sembrare carina per i suoi oggetti a tema gattini; ma meglio non darle della carina, perché potrebbe farvene pentire.

Per l’occasione, sul canale YouTube del gioco è stato fatto uscire un trailer che mostra le sue abilità: l’auto attacco glove, la passiva Short Tempered, lo Slugfest (Q), Guard & Reverse (W), Knockout Punch / Fury Jab!! (E) e Pure Rage Uppercut!! (R). Nicky può utilizzare quest’ultima abilità solo quando è in status rabbia (con la passiva). Per tutte le informazioni potete anche vedere la pagina ufficiale su Steam, che descrive nel dettaglio le varie abilità.

Rio sarà disponibile a partire dal 9 luglio. Vi lasciamo qui sotto al filmato che mostra le sue skil, ricordando che precedentemente era arrivata Rio all’interno del gioco.

Eternal Return Black Survival è un mix di MOBA/Battle Royale/Survival che combina strategia, meccanica e personaggi unici. Potete scegliere uno dei personaggi tra un roster sempre più numerosi, affrontando l’isola di Lumia nei panni di uno dei 18 giocatori, da solo o con una squadra (di due o di tre), e dimostrando la propria forza, abilità e ingegno.