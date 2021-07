Microsoft lavora su qualcosa di simile al DLSS di Nvidia?

Microsoft non ne vuole proprio sapere di essere superata nel campo della tecnologia, anche quando si tratti di gaming, e ha tutta l’intenzione di rimanere al passo con i suoi principali competitor. E proprio per questo sembra che la compagnia di Bill Gates stia assumendo personale in due posizioni chiave, una di Senior Software Engineer e l’altra di Principal Software Engineer attraverso degli annunci sul proprio sito ufficiale, il tutto per sviluppare una propria soluzione per l’upscaling in alta risoluzione, come quello del DLSS di Nvidia (che sta spopolando e ricevendo il supporto sulla maggior parte dei titoli), dell’FSR di AMD p del TSR di Unreal Engine 5.

Per il momento non è ancora chiaro se Microsoft intenda rendere questa tecnologia proprietaria ed esclusiva per le proprie console, ma si possono già cominciare a fare delle ipotesi basandosi sul percorso fatto dal DirectStorage, una tecnologia prima inserita su Xbox e che arriverà su PC insieme al nuovo sistema operativo Windows 11.

“Il team grafico sta cercando nuovi sviluppatori appassionati per aiutarli a portare lo stato dell’arte delle capacità GPU su Xbox e PC Windows per gli sviluppatori di titoli AAA. Unitevi al nostro team in espansione formato da donne e uomini talentuosi con la missione condivisa di assicurare che tutti i giochi possano girare magnificamente alle risoluzioni più alte e con imigliori frame rate”



Nonostante sembri un annuncio fantastico, bisogna tenere presente che il lavoro si trova ancora nelle sue fasi iniziali, e pertanto non possiamo sperare che un sistema di upscaling basato sul machine learning di casa Microsoft sia pronto ad approdare sulle nostre console e sui nostri PC già fin d’ora.