Danganronpa Decadence: annunciate le date di lancio

Danganronpa Decadence verrà lanciato per Switch il 4 novembre in Giappone e il 3 dicembre in Nord America ed Europa, ha annunciato l’editore Spike Chunsoft. Sarà disponibile nelle edizioni standard da $ 59,99 e da $ 99,99 da collezione. In Europa, le edizioni fisiche saranno pubblicate da Numskull Games. Ecco una panoramica della collezione, tramite Spike Chunsoft:

Informazioni

Concediti un decennio di disperazione con quattro giochi in uno!

Festeggia il decimo anniversario di Danganronpa con questo esclusivo bundle quattro giochi in uno per Nintendo Switch. Danganronpa Decadence contiene i tre titoli principali del leggendario franchise, Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition , Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition e Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition. Inoltre, debutterà anche il nuovissimo titolo Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, un gioco bonus in stile gioco da tavolo con scene e interazioni completamente nuove tra i tuoi personaggi preferiti.

Informazioni su Danganronpa S: Ultimate Summer Camp

Con una gamma di personaggi, provenienti da ogni gioco Danganronpa, raccogli i frammenti di speranza in un resort tropicale. Esplora Jabberwock Island e sviluppa i tuoi personaggi Dangan. Raccogli denaro attraverso la battaglia e potenzia il tuo equipaggiamento, quindi sconfiggi i boss e passa alla prossima isola. Tutti e quattro i giochi saranno disponibili per l’acquisto individuale sul Nintendo eShop.

Caratteristiche

In Danganronpa 1, 2 e 3 , tu e i tuoi compagni di classe dovete partecipare a un gioco di uccisioni. L’unico modo per sopravvivere è identificare correttamente l’assassino durante la Prova di classe e cercare di restare in vita fino alla fine.

Ogni gioco è dotato di una funzione di galleria che ti consente di visualizzare illustrazioni di eventi, scene e ascoltare dialoghi doppiati.

Include Danganronpa S: Ultimate Summer Camp , il titolo del decimo anniversario che è una versione ampliata del contenuto bonus del Ultimate Talent Development Plan di Danganronpa V3 !

Danganronpa Decadence verrà lanciato per Nintendo Switch il 4 novembre in Giappone e il 3 dicembre in Nord America ed Europa.