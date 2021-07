Super Smash Bros.Ultimate: in arrivo nuovo torneo a tema Tekken

Per l’evento di questa settimana in Super Smash Bros. Ultimate, si terrà un Tekken Tournament. Limiterà l’azione ai combattenti che non usano armi nelle loro mosse. Il nuovo evento Smash Bros. Ultimate prende il via il 9 luglio. Durerà per un totale di tre giorni. L’arrivo di Kazuya, in Super Smash Bros.Ultimate, include anche l’aggiunta di nuovi Spirit a tema Tekken. Per maggiori informazioni, potete visitare la pagina delle note.

Inoltre, se giochi a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e hai un file di salvataggio, potrai sbloccare uno Spirit speciale. Il nuovo Spirit di Wings of Ruin, altro non è che il Raze wing Rathalos insieme all’eroe del gioco. Di seguito una descrizione del gioco da nintendo.com: