Roccat Syn Pro Air Recensione: cuffie da PC e non solo

Nella ampia ed eterogenea schiera di cuffie da gaming oggi si tuffa un nuovo modello proposto da Roccat, marchio sotto il quale Turtle Beach propone prodotti espressamente pensati per PC. Roccat Syn Pro Air è un nuovo headset wireless che promette un suono 3D e un design ergonomico e pulito. Disponibili dal 21 giugno 2021, queste cuffie wireless sono pensate espressamente per creare un suono tridimensionale attraverso le potenzialità del PC anche se la loro compatibilità si allarga anche ad altri dispositivi (ci arriveremo con calma).

Già a una prima occhiata della scatola si nota come il prodotto si presenti con un’immagine molto elegante e poco eccentrica che nasconde una serie di dettagli che potrebbero far pendere verso la scelta di questo prodotto sicuramente meno standardizzato rispetto ad altri concorrenti. All’interno della confezione trovano spazio oltre alle cuffie, il ricevitore wireless, un adattatore USB Type-C e il cavo di ricarica.

Roccat Syn Pro Air: Specifiche Tecniche

Connessione wireless diretta tramite trasmettitore USB-A

Risposta in frequenza del trasmettitore a 2,4 GHz

Batteria ricaricabile 24 ore

Microfono unidirezionale rimovibile

Fascia in tessuto atletico con imbottitura in schiuma

Design over-ear con memory foam

Risposta in frequenza dell’altoparlante 20Hz – 20kHz

Altoparlanti da 50 mm con magneti al neodimio

Ergonomia ed essenzialità

Aprendo la confeziona di Syn Pro Air, la prima cosa che balza all’occhio sono le dimensioni ridotte del prodotto e soprattutto dei suoi padiglioni. Le abbiamo subito paragonate con un paio di cuffie da gaming e con un set di headphone da studio di fascia media. Le misure generose degli altri due prodotti e la forma non circolare delle Roccat non deve trarre in inganno. Una volta indossate le cuffie sono sembrate fin da subito comode e avvolgenti avendo comunque lo spazio necessario per accogliere le orecchie. La loro struttura plastica con arco regolabile è ben studiata per poter essere adattata a ogni tipo di testa. Sia i materiale plastici che quelli in gomma che le parti in tessuto sono di ottima fattura e dal design molto minimale. Un tocco di eccentricità è dato dal gruppo di led a reticolo esagonale posti in trasparenza ai lati delle cuffie. Niente di eccessivamente luminoso o appariscente, solo un vezzo di colore e di design in più.

Una conformazione leggera, meno di 300 grammi di peso, e non voluminosa che presenta sulla sua superficie pochi comandi: un tasto di accensione e spegnimento con indicatore led, un regolatore del volume sul retro di un padiglione e una seconda rotellina per il monitoraggio del microfono direttamente in cuffia opposta alla prima. Una disposizione di comandi essenziale e ben integrata il design dell’oggetto. A questo si aggiunge il microfono rimovibile da collegare a un foro laterale dopo aver rimosso un tappo di protezione (quest’ultimo molto facile da perdere, ndr). Sai con che senza microfono le cuffie possono essere trasportate abbastanza facilmente, anche se non sono state pensate per essere traghettate in giro considerato che non possono essere ripiegate per riporle in uno zaino o in similari. Vanno tenuto abbastanza conservate e nella confezione non è presente un sacchetto di tela. I materiale come detto sembrano resistenti, ma l’attenzione non è mai troppa in questi casi.

Il microfono e l’adattabilità ad altri dispositivi

Il microfono ad arco semi-rigido una volta inserito ha due posizioni in cui può essere orientato verticalmente che svolgono anche il ruolo di suoi controlli: orientandolo all’altezza della bocca diventa attivo, mentre ruotandolo in diagonale verso l’alto disabiliterà il microfono. Ogni suo scatto verso una posizione, così come ogni attività della cuffia verrà segnalata attraverso un segnale acustico in cuffia. Parlando del microfono, la qualità sonora si mantiene sugli standard di quelli già visti su altri prodotti della stessa fascia e tipologia. Il suono della voce ha quel leggero effetto “citofono” non fastidioso, ma percepibile. Se lo si vuole usare per registrare video o eseguire streaming di gameplay, ma che fa il suo dovere quando si tratta di comunicare con i compagni di squadra.

Nonostante le Roccat Syn Pro Air siano pensate per essere sfruttate soprattutto tramite PC, tramite un aggiornamento fatto con il programma di Roccat abbiamo potuto collegarle e farle funzionare anche su altri dispositivi. La compatibilità dell’audio 3D su PlayStation 5 le rende adatte anche a essere usate su quella piattaforma, ma non è l’unica console. Collegato il ricevitore a Nintendo Switch (sia in portatile che in in modalità TV) o a uno smartphone le Roccat hanno suona ottimamente, seppur con qualche limite: audio 3D ovviamente non sfruttato dove non è presente questa feature e una invadente (oltre che a rischio rottura o smarrimento) protuberanza creata dal ricevitore e relativo adattatore USB Type-C. Per di più su smartphone basta avere una cover siliconica un po’ più spessa ed ecco che l’adattatore non riesce ad essere inserito nella USB. Syn Pro Air quindi più che essere compatibile con altri dispositivi, si adatta a essi restando un prodotto pensato per computer.

Il suono 3D “spaziale” in tutti i sensi

Inforcate le cuffie il viaggio sonoro parte. E in effetti già dai primi test si sente come la gestione del suono 3D sia stata ottimizzata al meglio. Il range di frequenza audio è quello standard che oscilla tra i 20Hz e i 20kHz, Ma il feeling durante le sessioni di gioco è immediato. Le sonorità basse sono accentuate per poter percepire meglio suoni come spari e passi in sottofondo. La direzionalità dei rumori percepiti permette di cogliere la direzione da cui essi provengono e godere del gioco in maniera ottima senza stacchi netti tra una direzione e l’altra. La percezione dei rumori di sottofondo durante le passeggiate in titoli open world è avvolgente. Tuttavia se si vogliono usare le Roccat Syn Pro Air usare per ascoltare la musica o seguire un film al meglio questo headset fa sentire la sua anima da gaming e non riesce a soddisfare un orecchio più attento.

A mitigare questa percezione entra in gioco il software di Roccat (scaricabile direttamente dal sito ufficiale) che non solo permette di aggiornare le cuffie come già detto, ma anche di andare a gestire alcuni settaggi audio. A dirla tutta il software di Roccat non è immediato e bisogna fare più di una prova per trovare la combinazione più congeniale alle proprie esigenze tra equalizzatore e opzioni da attivare o disattivare. L’assenza poi di setting preferiti da salvare si fa sentire e la necessità di andare a riconfigurare ogni volta tutto quando si spegne il dispositivo non è per nulla comoda. Parlando di autonomia invece Roccat promette 24 ore di durata, che sono molto vicine a quelle che effettivamente abbiamo fatto con una carica singola delle cuffie. Si può apprezzare anche la portata del segnale wireless che permette di ascoltare tranquillamente il suono anche a 10/15 metri di distanza attraversando un paio di pareti. Questo permetterà di stravaccarsi comodamente su di una poltrona anche a distanza senza alcun problema di perdita di segnale.

Roccat Syn Pro Air rappresenta una differente concezione di cuffie da gaming, dal design molto più minimal, ma curato e con un un occhio alle dimensioni. Il suono 3D è avvolgente in gioco enfatizza le sonorità più basse. Perfetto per il gaming, un po’ meno per ascoltare musica o film anche provando a giocare un po’ con il leggermente macchinoso software disponibile. Si tratta comunque di cuffie di fascia medio-alta che potranno soddisfare più di un giocatore. Syn Pro Air fa tutto molto bene, ogni aspetto è curato egregiamente, ma mantenendo alcuni piccoli nei tipici di molte cuffie da gaming (primo tra tutti il microfono). Tutto questo andrebbe bene se non fosse per il prezzo di vendita (circa 180 euro al momento della recensione) equiparabile ad altri prodotti di fascia più alta. Per quelle cifre lì ci si potrebbe aspettare qualcosa di più da Roccat.