Test Drive Unlimited Solar Crown: arriva il 22 settembre 2022

Test Drive Unlimited Solar Crown di KT Racing uscirà il 22 settembre 2022. Pubblicato da Nacon, sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch e PC (tramite Steam ed Epic Games Store). È stato pubblicato un nuovo trailer che conferma Hong Kong come punto di partenza, che viene presentato in gloriosa scala uno a uno. Ci saranno due strade da scegliere, Street o Sharp. Tuttavia, i giocatori saranno liberi di progredire come preferiscono, esplorando il mondo e gareggiando con marchi di lusso come Apollo, Dodge, Bugatti, Lamborghini, Porsche e Ferrari.

Sia le auto che il proprio avatar possono essere personalizzati con un’enfasi sull’abbigliamento per impressionare quest’ultimo. Sebbene il nuovo trailer non sembri mostrare alcun gameplay reale. La data di uscita di Solar Crown è ancora lontana. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

KT Racing e il leggendario sviluppatore di giochi di Test Drive Unlimited e Test Drive Unlimited 2 Alain Jarniou portano la loro esperienza nella simulazione di guida per applicare una solida base di sviluppo.

Un’esperienza di guida e di stile di vita diversa dalle altre. Il nuovissimo Test Drive Unlimited mantiene il DNA dei primi giochi e lo rinnova per l’era moderna. Hai la libertà di progredire come preferisci, ritorna anche il classico concetto di campionato aperto. Vivi la tua vita migliore. Corri, vai in crociera e esci con i tuoi amici fino al tramonto e anche dopo!

Con marchi confermati finora come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge e Bugatti, dovrai davvero farti strada per avere il privilegio di guidarli. La personalizzazione non è riservata solo alle tue auto, ma anche al tuo avatar e ancora meglio che mai. Devi vestirti per fare colpo. Test Drive Unlimited Solar Crown verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store il 22 settembre 2022.