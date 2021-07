Fullmetal Alchemist: novità in arrivo per il ventesimo anniversario

Sono passati ormai quasi vent’anni dall’esordio di una delle serie manga e anime più amate di sempre, Fullmetal Alchemist, di Hiromu Arakawa, e la storia dei fratelli Elric e della loro disperata ricerca della Pietra Filosofale è ancora oggi in grado di incantare i fan, ed ha un seguito nutrito di appassionati. Il franchise nato dal manga comprende ben due serie anime, alcuni OVA e persino un film live-action, ma è da un po’ di anni che ‘opera è uscita di scena. Almeno fino a ora.

Secondo quanto riportato da alcune fan page (tra cui la sempre precisa @MangaMoguraRE), Square Enix, che per prima ha pubblicato Fullmetal Alchemist sulle pagine della rivista Monthly Shonen Gangan, ha organizzato un evento speciale per festeggiare l’anniversario della serie della Arakawa previsto per il prossimo 12 luglio.

Sembra che durante il livestream pre il ventesimo anniversario ci saranno alcuni nuovi eccitanti annunci, tra i quali quello del lacio del sito internet del manga. Ma i fan si aspettano molto di più, come magari un annuncio relativo a un nuovo videogame, a del merchandise speciale, o persino qualcosa di direttamente legato alla serie, come magari l’uscita di un sequel o di uno spin-off dell’opera della Arakawa.

Del resto un ritorno della serie non sarebbe del tutto impossibile, e Fullmetal Alchemist non farebbe altro che seguire i passi di altri anime e manga di grande fama, come Inuyasha, che ha visto l’uscita, l’anno scorso, del sequel Yashahime Princess Half-Demon. E, perché no, alcuni fan possono sperare persino nel reboot della serie anime. Del resto di recente ci sono stati dei remake di successo, come quello di Fruit Basket e soprattutto quello di Shaman King. L’ipotesi quindi appare tutt’altro che impossibile.

Nel frattempo la Arakawa aveva già annunciato che, nel numero celebrativo di Monthly Shonen Gangan del 12 luglio 2021 ci sarà l’annuncio del suo nuovo progetto. Che possa avere qualcosa a che fare con Fullmetal Alchemist? Preparatevi a scoprirlo!

There will be a "Fullmetal Alchemist" focused YouTube live-stream on July 12 with new announcements. They opened a 20th anniversary website too

Reminder, a new FMA project will be revealed in upcoming Shounen Gangan magazine issue 8/2021 out the same dayhttps://t.co/bCyxh5O7zY

