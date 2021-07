My Hero Academia World Heroes Mission: due pro-heroes stranieri tra i personaggi

Nel mondo di My Hero Academia, lo sappiamo bene, l’80% circa della popolazione mondiale ha sviluppato un’unicità chiamata Quirk, un superpotere in pratica, in grado di rendere i possessori dei supereroi. Per forza di cose però, la narrazione di Kohei Horikoshi si è finora concentrata sul Giappone, presentandoci studenti, e pro-heroes quasi esclusivamente dal paese del Sol Levante. Ebbene, questo sta per cambiare con My Hero Academia World Heroes Mission.

Il terzo film della saga di Horikoshi porterà infatti i nostri eroi ad affrontare un viaggio intorno al mondo per fronteggiare la minaccia rappresentata dal gruppo terroristico Humanize, e durante questa impresa Izuku, Bakugo, Todoroki e tutti i loro amici entreranno in contatto anche con degli eroi originari di altri paesi.

E proprio due di questi eroi sono stati recentemente presentati, attraverso il sito ufficiale di My Hero Academia World Heroes Mission. Sembra infatti che Izuku viaggerà attraverso l’Egitto e Singapore, incontrando Salaam e Big Red Dot.

Salaam è un pro-hero egiziano che possiede il Quirk chiamato Papyrus. Grande protettore dell’Egitto, questo eroe “ha una strana aura che fa sentire i cittadini egiziani al sicuro”. A quanto pare il suo Quirk gli permette di essere flessibile, un po’ come quello del pro-hero nipponico, che abbiamo già incontrato nella serie, Edgeshot.

Big Red Dot invece è l’eroe più forte di Singapore, e il suo character design è basato sul Merlion, una creatura mitologica del folklore cinese con corpo di pesce e testa di leone, che è anche simbolo dell’isola. Il Quirk di Big Red Dot si chiama Big Wave e gli permetterà di far uscire grandi quantità d’acqua dalla bocca.

Insomma gli studenti della classe 1-A si stanno preparando a scendere in campo al fianco di alcuni dei più pittoreschi e potenti degli eroi che si siano mai visti nella serie. Basandoci sul trailer infatti possiamo vedere che Denki Kaminari, Minoru Mineta e Sero Hanta insieme a Shiozaki Ibara della 1-B e a pro-heroes come Kamui Woods, Edgeshot e Mt. Lady, lavoreranno in Egitto, mentre Momo Yaoyorozu, insieme a Setsuna Tokage della 1-B, saranno a Singapore.

Nel frattempo Izuku, Bakugo e Todoroki saranno impegnati nella nazione immaginaria di Oseon, fulcro degli eventi di My Hero Academia World Heroes Mission. Il film farà il suo esordio nelle sale nipponiche il 6 agosto 2021.