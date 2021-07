The Lord of The Rings Gollum: nuovi dettagli svelati dal producer

Nella giornata di ieri si è tenuto il NACON Connect (qui per la copertura completa dell’evento), un evento dedicato alla compagnia francese in cui sono stati mostrati parecchi trailer e gameplay di molteplici titoli, più o meno attesi dal pubblico. Uno dei più rilevanti a livello di fan base è sicuramente The Lord of The Rings: Gollum.

Il titolo di Daedalic Entertainment, ispirato al capolavoro della letteratura di J.R.R. Tolkien, è stato assente dalle scene per molto tempo in seguito al suo annuncio, per poi ricomparire in un video (che vi riportiamo qui sotto) proprio durante l’evento di NACON, nel quale il producer Harald Riegler ha approfondito alcuni aspetti del gameplay e della storia.

Innanzitutto, Riegler ha chiarito le motivazioni che hanno spinto la software house a scegliere proprio il particolarissimo personaggio di Gollum per il nuovo titolo ispirato al Signore degli Anelli. Ebbene, il producer ha espresso grande curiosità nei confronti del viaggio che la creatura ha affrontato durante la ricerca del suo “tesoro”, viaggio che non è stato particolarmente approfondito nelle trasposizioni cinematografiche.

The Lord of The Rings: Gollum, in sostanza, ripercorrerà il percorso intrapreso da Gollum: dalle terre di Mordor alle miniere di Moria, fino a giungere a Bosco Atro. Visitando posti conosciuti a tutti gli appassionati della saga fantasy, i giocatori potranno osservare la Terra di Mezzo con gli occhi e la mente contorta di uno dei personaggi più iconici di sempre.

A proposito del gameplay, Riegler ha spiegato di come il titolo combini le dinamiche stealth con qualche elemento di parkour, attraverso i luoghi ricostruiti in maniera molto fedele, sebbene ricreati con una grafica inedita. Oltre a ciò, sarà essenziale rivolgersi ai numerosi personaggi che incontreremo lungo l’avventura. Tra questi, nel trailer, ci sono stati presentati la Bocca di Sauron (il cui viso si vedrà per la prima volta), Thranduil e il mago Gandalf.

The Lord of The Rings: Gollum è previsto per un’uscita nell’autunno del 2022 per console di vecchia e nuova generazione, perciò PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.