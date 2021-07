Genshin Impact: in arrivo il cross save tra PC e Play Station, rumor

Negli ultimi tempi, Genshin Impact ha acquisito molta popolarità, superando molti altri giochi popolari. Uno dei motivi principali del successo del gioco è l’enorme aggiornamento che riceve di volta in volta. Non bisogna dimenticare tutti gli eventi in-game organizzati da miHoYo. Tuttavia, tutti gli occhi restano puntati sul prossimo aggiornamento, che arriverà a luglio. Questo aggiornamento aggiungerà la regione di Inazuma al gioco e aggiungerà nuovi personaggi.

I vari leak di Genshin Impact hanno rivelato molto su ciò che possiamo aspettarci nel prossimo aggiornamento In un tweet Genshin Report, uno dei leaker più importanti della community, ha dichiarato che il salvataggio multipiattaforma arriverà con la versione 1.7 di Genshin Impact.

Allo stato attuale, puoi condividere i tuoi file di salvataggio solo tra PC, iOS e Android, mentre gli account PlayStation non possono utilizzare il cross save attualmente. Se questa voce si diffonde, alla fine le cose cambieranno. Secondo quanto riferito, il motivo per cui PlayStation non dispone di questa funzione è dovuto al modo in cui vengono creati gli account per Genshin Impact su console, utilizzando il profilo PSN. Una qualche forma di sistema di collegamento potrebbe rimediare a questo problema, ma al momento non è chiaro come verrà effettivamente realizzato. Si dice che questa funzione di salvataggio cross save sarà compatibile anche con la versione per Nintendo Switch quando finalmente arriverà. Secondo quanto riferito, il live streaming rivelerà questo nuovo aggiornamento il 9 luglio.

In genere, questi flussi avvengono due settimane prima di un aggiornamento, il che significa che potremmo essere a poco meno di tre settimane dal lancio della versione per Nintendo Switch, dal cross save tra PC e PlayStation e dagli altri aggiornamenti dell’ultima versione di Genshin Impact. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.