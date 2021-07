Genshin Impact: aperte le iscrizioni per la beta closed 2.1

Le iscrizioni alla versione beta 2.1 di Genshin Impact sono ora aperte e sono in corso i preparativi per iniziare la fase di test. Nel corso dei mesi, Genshin Impact ha consolidato il suo posto tra i primi, superando in termini di popolarità diversi giochi popolari. Con aggiornamenti frequenti, miHoYo ha assicurato ai giocatori sempre nuovi contenuti, inserendo anche nuove missioni dell’Archon Quest.

L’aggiornamento 2.1 (1.8) arriverà dopo l‘aggiornamento 2.0 (1.7) che dovrebbe arrivare a metà luglio. Se seguiamo il programma di aggiornamento di sei settimane seguito da miHoYo, possiamo aspettarci che l’aggiornamento 2.1 arrivi a fine agosto o inizio settembre. Prima che l’aggiornamento sia attivo, miHoYo avvia sempre il beta testing dell’aggiornamento. Questo di solito accade durante lo streaming live dell’aggiornamento precedente e anche questa volta stiamo assistendo a qualcosa di simile. Per iscriversi alla versione 2.1 Beta, i giocatori devono prima iscriversi al server Discord ufficiale di Genshin Impact. Questo può essere fatto andando al link qui.

A differenza dell’ultima volta, compilare solo il modulo non è sufficiente per potersi iscrivere alla beta. Questo perché miHoYo ha dichiarato esplicitamente che i giocatori devono essere membri del server Discord per poter essere un beta tester. Se compili il modulo e vieni selezionato, ma non fai parte del server, non potrai prendere parte al beta test. Le iscrizioni alla beta sono aperte fino alle 5:00 (ora italiana) di mercoledì 7 luglio. Non c’è molto tempo per chiudere le registrazioni, quindi dovresti completare rapidamente la procedura di registrazione se sei interessato. Alcuni giocatori hanno riscontrato problemi con l’accesso al server Discord, quindi potrebbe non essere necessario provare più volte per entrare. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

The beta applications for Version 2.1 have opened! You'll be able to sign up for the next few days. Doors will close at 12:00PM, Wednesday, July 7th GMT+8

You need to join the discord to sign up: https://t.co/vSJIMnmCHW

