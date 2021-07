Baki Son of Ogre: ecco la finestra d’uscita su Netflix

Tra le produzioni anime più attese di Netflix c’è sicuramente Baki Son of Ogre, terza stagione della serie tratta dal manga di Keisuke Itagaki, uno dei più longevi e fortunati in terra nipponica, che ci presenta la storia del giovane lottatore Baki Hanma e del suo rapporto come minimo complicato con il terrificante padre Yujiro Hanma, detto l’Ogre e universalmente considerato il più forte lottatore esistente.

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, approdate su Netflix la prima nel 2018 e la seconda nel 2020, era stata la stessa piattaforma di streaming ad annunciare, nel settembre 2020, l’arrivo di Baki Son of Ogre, sequel dell’opera originale, senza però rivelare quale sarebbe stata la data d’uscita di quest’ultima iterazione.

Ebbene, finalmente Netflix ha scoperto le carte, rivelando che la terza stagione di Baki vedrà la luce durante l’autunno del 2021. Ciò vuol dire che in una finestra che va dagli ultimi giorni di settembre alla fine di dicembre potremo prepararci per rincontrare il giovane Baki Hanma e tutti i suoi letali nemici, oltre ovviamente all’inquietante e potentissimo Yujiro.

La prima stagione della serie era stata divisa in due parti da 13 episodi ciascuna, e la seconda era stata invece composta da 13 episodi complessivi, ma non è ancora noto se anche Baki Son of Ogre seguirà questo schema o se avrà un numero di puntate differente. Di sicuro però dovremo prepararci a nuovi brutali scontri che coinvolgeranno i potentissimi combattenti che abbiamo imparato a conoscere nel corso delle prime stagioni.

Siete pronti al ritorno di Baki? Pensate che stavolta riuscirà a sconfiggere Yujiro?