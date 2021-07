Codemasters: il CEO e il CFO lasciano Electronic Arts

Mesi fa vi abbiamo riportato l’ufficialità della notizia che vedeva Electronic Arts acquisire i diritti di Codemasters (Dirt 5) per 1,2 miliardi di dollari. Un accordo che siamo sicuri segnerà non poco il settore dei racing games, in quanto EA è considerata un’azienda leader dell’intrattenimento interattivo e Codemasters uno dei capisaldi dei giochi di corsa.

Oggi invece, vi segnaliamo che Frank Sagnier e Rashid Varachia, rispettivamente il CEO (il capo esecutivo) e il CFO (il capo controllore delle finanze), lasceranno Electronic Arts entro la fine del mese di luglio. La conferma ufficiale è arrivata da un articolo di Gameindustri.biz, nel quale emerge che verrà applicata una modifica sostanziale all’organizzazione di EA, più in particolare nei riguardi dei vertici dell’azienda americana.

EA ha confermato la notizia asserendo che la sostituzione dei due membri era pianificata da mesi (dal momento dell’acquisizione di Codemasters) e che si sarebbe concretizzata in ogni caso. A partire dal prossimo mese, quindi, la software house dei racing games verrà guidata da Clive Moody (vice presidente senior dello sviluppo dei prodotti) e da Jonathan Bunney (vice presidente senior editoriale).

EA, inoltre, ha dedicato qualche parola a Sagnier e a Varachia: