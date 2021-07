Pokemon GO ha guadagnato 5 miliardi di dollari

Nel 2021, Pokemon GO, il gioco in realtà aumentata di Niantic in collaborazione con Nintendo festeggia il suo quinto anniversario. È passato ormai mezzo decennio. Il titolo ha percorso molta strada ed è diventato uno dei giochi più famosi per mobile. Questa sua popolarità ha permesso, in questi anni, al titolo di guadagnare ben 5 miliardi di dollari. Non è troppo sorprendente dato che il gioco di Niantic è riuscito a ottenere l’incredibile cifra di 632 milioni di download.

Tuttavia, una grande quantità di quel reddito proviene direttamente dagli Stati Uniti, 1,9 miliardi di dollari. Nel frattempo, il 52% delle sue entrate proviene da Android mentre il restante 48% può essere attribuito a iOS. È diviso a metà, più o meno. Già, nella prima metà del 2021, è riuscita a incassare 641,6 milioni di dollari. Questo solo da gennaio a giugno. In realtà, il 2021, è l’anno migliore per il gioco finora. Nella prima metà del 2017, ha guadagnato solo 278 milioni di dollari, che sono aumentati del 21% a 336 milioni nella prima metà del 2018. Quest’anno, quel numero è raddoppiato. Il 2021 ha visto una crescita del 34% rispetto al 2020. Anche con la pandemia, il successo dei Pokemon GO è fiorente e non sembra rallentare. Per celebrare il suo quinto anniversario, c’è un nuovo evento speciale in corso da martedì 6 luglio a giovedì 15 luglio. Di seguito una panoramica dell’evento:

La ricerca speciale Jump-Start, sarà disponibile durante questo periodo per tutti gli Allenatori che l’hanno perso durante la celebrazione dell’anniversario dell’anno scorso.

Tutti i moduli esca dureranno un'ora per la durata dell'evento.

Promette di essere un periodo ricco di sorprese, tra cui ricerca sul campo e speciali. Per quanto riguarda i Pokemon che i giocatori possono aspettarsi di incontrare durante l’evento, ci saranno molte possibilità di intravedere non solo Flying Pikachu e Shiny Darumaka, ma anche i favoriti del primo partner come Charmander, Mudkip e Snivy. Ovviamente non sarebbe un anniversario senza alcune celebrazioni speciali. I giocatori possono godere di fuochi d’artificio in-game, adesivi regalo, la real-time sky mechanic appena annunciata e la ricerca speciale Jump-Start di quest’anno. Pokemon GO è disponibile per dispositivi mobile.