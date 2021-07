Contraband sarà un’esclusiva Xbox per via della sua maestosità

Tra i nuovi prodotti videoludici di Microsoft, sicuramente spiccano quelli più imponenti, quali Starfield (in arrivo a novembre 2022), Halo Infinite (settembre 2021) e tanti altri giochi di software house first-party, che rendono il parco titoli di Microsoft sempre più vasto e invitante. Chiaramente, non sta solamente alle aziende di prima scelta di Microsoft a realizzare nuovi videogiochi. Infatti, Phil Spencer ha avviato una partnership con lo studio di sviluppo di Just Cause (2006), ovvero Avalanche Studios, per realizzare Contraband, una nuova esclusiva Xbox.

Contraband è un titolo open-world cooperativo che vedrà i giocatori fare, ovviamente, del contrabbando e, sebbene le informazioni siano contate al momento, sappiamo dal CEO di Avalanche Studios, Pim Holfve, che il gioco sarà pressoché maestoso e che la compagnia ha delle ambizioni davvero importanti. Holfve ha così commentano la sua collaborazione con Spencer durante una conversazione con GamesIndustry:

Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con Microsoft e anche lavorare con team first-party è stato emozionante: vedere come si lavora con un approccio incentrato unicamente all’hardware per il quale si sta progettando un certo gioco è stato d’ispirazione. Dato che stiamo sviluppando Contraband solo per Xbox, questo tipo di partnership è una novità per Avalanche. Abbiamo sviluppato titoli anche con Square Enix, Bethesda e Warner Bros, ma non è lo stesso rispetto allo sviluppo di prima parte.



Successivamente, Holfve si è soffermato sulla grandezza del progetto “Contraband”:

Ha senso per noi sviluppare Contraband unicamente per l’Xbox di Microsoft, a causa della maestosità del prodotto su cui stiamo lavorando.

Il nuovo titolo co-op online con un’imponente mappa aperta è attualmente in sviluppo per Xbox Series X, Xbox Series S e PC ma, purtroppo, non abbiamo ancora una data specifica a disposizione.