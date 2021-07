Blood Bowl 3 è stato rimandato a febbraio 2022

Il titolo di Cyanide Studio e NACON, ovvero Blood Bowl 3 (di cui avevamo già visto un trailer), previsto per l’uscita entro la fine di agosto 2021, è stato rimandato a febbraio del 2022. La software house, per farsi perdonare, ha mostrato ai fan della saga un nuovo titolo che ne illustra la campagna principale. Il tutto è stato comunicato durante l’evento tenutosi nella giornata di ieri dedicato alla compagnia francese NACON, di cui noi abbiamo svolto una copertura completa.

Il terzo episodio di una saga che ha vissuto il suo esordio nel lontano 1995 (per poi ottenerne un reboot nel 2009 dall’attuale azienda responsabile del suo sviluppo), come i predecessori, combinerà la tattica con l’azione, il fantasy e lo sport. Blood Bowl 3, infatti, è basato sul sport del calcio ma in chiave fantastica e mitologica. Purtroppo, però, i fan della serie dovranno aspettare altri otto mesi prima di mettere le mani su questo gioco.

Blood Bowl 3 avrà una campagna giocabile in modalità singola, su cui si è basato il trailer mostrato durante il NACON Connect. Il breve filmato ha mostrato una panoramica su quelli che saranno i personaggi sfidabili, ovvero coloro contro i quali dovremo batterci per poter ottenere la fiducia dei sei sponsor a disposizione del titolo.

Altre caratteristiche e meccaniche mostrate riguardano: la possibilità di cambiare il campo durante una partita, le impostazioni della modalità campagna in singolo, la competizione contro i giocatori degli sponsor e nuove ed inedite modalità di gioco. Sebbene non sia stato un filmato particolarmente lungo (lo troverete in calce alla notizia), ha mostrato un sacco di cose, in modo da non far perdere l’interesse ai fan che speravano di poter giocare a Blood Bowl 3 già alla fine di quest’estate.

Al momento della sua uscita nel febbraio del 2022, Blood Bowl 3 sarà disponibile su console di vecchia e nuova generazione: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.