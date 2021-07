L’attacco dei giganti: modifiche nella versione Blu-ray della quarta stagione

La stagione finale de L’attacco dei giganti si è rivelata un vero successo di critica e di pubblico, nonostante le preoccupazioni che l’avevano anticipata, relative soprattutto ai tempi stretti per via del Covid-19 e al cambio di studio d’animazione, con il passaggio da Wit Studio a MAPPA. Nonostante il successo però, MAPPA ha voluto apportare qualche cambiamento nella versione Blu-ray e DVD e della quarta stagione che è uscita in Giappone.

A quanto pare infatti il team che ha realizzato l’anime è potuto tornare su alcune delle parti che l’avevano meno soddisfatto e che, probabilmente per questioni di tempo, non erano state curate a dovere durante la trasmissione dell’anime. Come è stato fatto notare da alcuni utenti Twitter (potete vederlo in calce all’articolo), la prima parte della quarta stagione de L’attacco dei giganti mostra, nella sua versione home video, dei cambiamenti abbastanza importante a livello di colore, di inquadrature in primo piano, di effettistica e soprattutto modifiche all’illuminazione di alcune scene. Dei cambiamenti che risalatano ancora di più se si confrontano spezzoni di questa versione in Blu-ray con quelli trasmessi originariamente in TV.

Queste migliorie sono state evidentemente apportate da MAPPA per smussare alcune delle imperfezioni che una trasmissione settimanale, e i tempi ristrettissimi, avevano reso inevitabili. Lo studio è recentemente finito sotto il fuoco incrociato delle critiche per via del trattamento iniquo, anche a livello economico, riservato ai suoi dipendenti, e dei ritmi di produzione praticamente inumani, che hanno scatenato la preoccupazione del fandom della serie.

Questo ha portato MAPPA a una decisa inversione di marcia, anche in vista dell’uscita della seconda parte della quarta stagione de L’attacco dei giganti nell’inverno 2022. E forse stavolta non ci sarà bisogno di alcun tipo di modifica a posteriori.

Prepariamoci duque a rivedere Eren, Armin, Mikasa e tutti gli altri nell’ultimo, sanguinoso atto della storia di Hajime Isayama. Dopo il cliffangher con cui si è chiusa la prima parte della quarta stagione infatti, non possiamo che aspettarci una seconda parte adrenalinica e violenta.