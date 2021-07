Nintendo Switch OLED: la dock si potrà acquistare separatamente

Ieri è stata una giornata importante per la Grande N che, come un fulmine a ciel sereno, ha annunciato la nuovissima Nintendo Switch OLED. L’arrivo di una versione differente di Switch era stato previsto mesi fa e adesso quella possibilità sembra essersi concretizzata.

Oltre al prezzo svelato e le varie specifiche tecniche che sono state comunicate, Nintendo ha svelato che la nuova dock, cioè la periferica di cui sarà dotata Nintendo Switch OLED potrà essere acquistata separatamente, sebbene possa essere ordinata unicamente nel sito ufficiale dell’azienda nipponica e non in negozi al dettaglio (nemmeno in quelli digitali).

La dock di Nintendo Switch OLED ha alcune sostanziali modifiche per quanto riguarda il design se rapportata alla Switch originale e, in più, presenta una porta Ethernet, la quale renderà più efficace l’accesso ad internet durante le sessioni di gioco in multiplayer online.

Una novità interessante riguarderebbe la possibilità, per i possessori della vecchia Switch che non intendono acquistare la versione OLED, di comprare ugualmente la nuova dock per poter usufruire dei vantaggi che offre rispetto al modello precedente. Quest’informazione arriva direttamente da Digital Trends, tramite cui Nintendo ha confermato il tutto:

La dock bianca e quella di colore nero saranno vendute separatamente (senza cavo HDMI e nessun adattatore CA) sullo store digitale di Nintendo. Il prodotto non sarà acquistabile nei negozi di vendita al dettaglio.

Purtroppo, non siamo ancora in possesso di elementi per determinarne il prezzo. Ricordiamo che Nintendo Switch OLED presenta uno schermo più largo (7 pollici) rispetto alla versione precedente della console, il quale sarà dotato di colori più vivi e contrasto elevato. Il prodotto sarà dotato anche di uno stand più largo e regolabile, adatto alle sessioni da gioco da tavolo e arriverà sul mercato il giorno 8 ottobre 2021 (il giorno del day-one di Metroid Dread) ad un prezzo pari a $349,99.