Assassin’s Creed Infinity: annunciato il nuovo titolo, sarà live service

Secondo i recenti rumor, sono arrivate alcune indiscrezioni sul prossimo Assassin’s Creed Infinity, grazie al quale Ubisoft ha recentemente annunciato di essere al lavoro su questo progetto e due team sono focalizzati sullo sviluppo. Infatti, a svelare qualche dettaglio sull’ip ci ha pensato Jason Schreier di Bloomberg, il quale ha apertamente affermato che il nuovo capitolo sarà completamente live service, descrivendolo come una piattaforma online che si evolve nel tempo.

Ecco le dichiarazioni di Schreier:

Mentre i precedenti giochi di Assassin’s Creed si svolgevano ciascuno in specifiche ambientazioni storiche come l’antica Grecia o l’Egitto tolemaico, Infinity conterrà più ambientazioni con spazio per espandersi ad altre nei mesi e anni successivi al suo debutto, citando persone che hanno familiarità con il progetto. I singoli giochi sulla piattaforma potrebbero sembrare e sentirsi diversi, ma saranno tutti collegati.

Dopodiché, il giornalista ha parlato ulteriormente di Assassin’s Creed Infinity, affermando che uscirà dopo diversi anni e sostenendo che il progetto sia entrato nelle prime fasi di sviluppo. Intanto, ecco le parole espressa da Ubisoft Quebec del gioco:

Dalle sue origini action-adventure alla sua evoluzione RPG, Assassin’s Creed ha dimostrato come le decisioni che prendiamo ora, non importa quanto grandi o piccole, possono influenzare gli eventi del futuro. Dopo che sia Assassin’s Creed Odyssey che Assassin’s Creed Valhalla hanno infranto dei record, ci troviamo proprio in quel momento in cui sappiamo che le decisioni che stiamo prendendo ora per il franchise avranno un impatto sul suo futuro per gli anni a venire. Insieme al nostro annuncio di nuovi contenuti in arrivo per Assassin’s Creed Valhalla, abbiamo voluto condividere alcuni aggiornamenti chiave sul talento e le menti creative che ora lavoreranno in una struttura collaborativa, cross-studio tra Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec che guiderà, crescerà, si evolverà e definirà il futuro generale di Assassin’s Creed che include un importante progetto imminente, all’inizio dello sviluppo, dal nome in codice Assassin’s Creed Infinity.

La nuova struttura collaborativa e interstudio sarà guidata da Marc-Alexis Côté, che servirà come produttore esecutivo del franchise di Assassin’s Creed. Uno dei membri fondatori di Ubisoft Quebec, Côté ha iniziato la sua carriera in Assassin’s Creed lavorando su Assassin’s Creed Brotherhood prima di diventare direttore creativo su Assassin’s Creed Syndicate, e più recentemente senior producer su Assassin’s Creed Odyssey. Côté sarà affiancato da Étienne Allonier di Ubisoft Montreal, direttore del marchio per Assassin’s Creed negli ultimi 10 anni, e dai loro rispettivi team nel garantire che il franchise di Assassin’s Creed continui a superare le aspettative dei fan che hanno chiesto un approccio più coeso al suo sviluppo negli ultimi anni.

Questo cambiamento significa che anche noi ci stiamo evolvendo insieme all’industria dei videogiochi. La pandemia e il lavoro da casa hanno cambiato fondamentalmente il modo di produrre giochi, dandoci un momento per riflettere sulla nostra organizzazione. Assassin’s Creed è nato tra le mura di Ubisoft Montreal e lo studio ha costruito una base incredibile per il franchise con l’immensa abilità e creatività dei suoi team prima che Ubisoft Quebec prendesse il comando con Assassin’s Creed Syndicate e Odyssey, dimostrando la sua capacità di guidare il franchise ancora di più.

Piuttosto che continuare a passare il testimone da un gioco all’altro, crediamo profondamente che questa sia un’opportunità per uno dei franchise più amati di Ubisoft di evolversi in un modo più integrato e collaborativo che è meno incentrato sugli studi e più focalizzato sul talento e la leadership, non importa dove si trovano all’interno di Ubisoft. Soprattutto, Assassin’s Creed è sempre stato sviluppato da team multiculturali con vari background e prospettive che hanno influenzato la rappresentazione dei suoi personaggi, luoghi e culture. Anche se sappiamo che c’è sempre spazio per migliorare, crediamo che questa nuova struttura ci permetta di garantire che la diversità e la rappresentazione all’interno dei nostri team continui a crescere e corrisponda a quella dei nostri giocatori.