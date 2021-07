Destiny 2: Bungie annuncia la data del reveal dell’espansione The Witch Queen

Come ben sappiamo, l’ultima espansione ad arrivare sul mondo di Destiny 2 è stata Oltre la Luce, la quale ci ha fatto familiarizzare con il potere dell’oscurità e non solo. Ebbene, a quanto pare, Bungie si prepara a mostrare la nuova ed attesa espansione in arrivo ad inizio del 2022, stiamo parlando ovviamente di The Witch Queen, che dovrebbe essere focalizzata principalmente sulla figura di Savathûn.

Secondo quanto comunicato dal profilo ufficiale del gioco, The Witch Queen verrà mostrata ufficialmente a partire dalla giornata del 24 Agosto. Ricordiamo attualmente che i guardiani si stanno cimentando attualmente su Destiny 2 nel Solstizio degli eroi, evento commemorativo che ricorda ai giocatori stessi quanto siano importanti i Guardiani per l’Ultima Città. Destiny 2 è attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Google Stadia.