PowerWash Simulator: arriva la modalità sfida

Oggi lo sviluppatore indipendente FuturLab ha pubblicato il suo primo aggiornamento per il titolo in accesso anticipato PowerWash Simulator, disponibile su Steam. Questo aggiornamento (0.4), pubblicato da Square Enix, Ltd., include una nuova “Challenge Mode” (modalità Sfida), nuovi incarichi e alcuni miglioramenti generali richiesti dalla community. POWERWASH SIMULATOR permette ai giocatori di lavare via le loro preoccupazioni con i suoni rilassanti dell’acqua. Costruisci il tuo impero dell’idropulizia e lava via ogni traccia di sporcizia e lerciume che riesci a trovare. L’obiettivo di POWERWASH SIMULATOR, che è una novità nel genere dei giochi di simulazione, è di farti rilassare ed evadere dalla realtà.

Tuttavia, se desiderate un po’ più di pressione, la nuova modalità Sfida vi invita a combattere la sporcizia in vari scenari, per esempio lavando contro il tempo nella Time Challenge (sfida a tempo) o mettendo alla prova la tua precisione usando meno acqua possibile nella Water Challenge (sfida dell’acqua).

“POWERWASH SIMULATOR ha il potenziale di offrire qualcosa per chiunque, ed è per questo che abbiamo creato la modalità Sfida” ha commentato il lead designer Dan Chequer. “Con l’esclusione intenzionale dei limiti di tempo nella Career Mode (modalità Carriera), è naturale che sia nata questa nuova modalità Sfida separata per chi cerca un po’ di competizione.”

E non è tutto per l’aggiornamento 0.4. Trovate la pace interiore con delle nuove cose sporchissime da pulire: andate nella foresta e aiutate Hunter Lode a lavare la sua casa sull’albero, rimettete in sesto un camper stra-usato e date una bella ripulita a un elicottero ricoperto di cenere.

Gli sviluppatori hanno anche implementato varie modifiche che migliorano il gameplay, come un sistema di detergenti rielaborato, il supporto fino a 240 fps e un nuovo modo per chinarsi e pulire gli angoli più difficili da raggiungere. Tutte le informazioni sugli aggiornamenti sono disponibili nel loro ultimo Dev Log.

Inoltre, il gioco è in sconto del 15% durante i Saldi estivi di Steam, che terminano l’8 luglio.