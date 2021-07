Human Fall Flat: disponibile il livello “Foresta”

Il publisher 505 Games, in partnership con Curve Digital e lo sviluppatore No Brakes Games, hanno oggi rilasciato nuovi contenuti per il divertente platformer basato sulla fisica, Human Fall Flat (qui il sito ufficiale del gioco).

Per gli utenti Android e iOS, l’ultimo aggiornamento aggiunge un altro livello fan-made chiamato “Foresta”, vincitore della competizione “Worldwide Workshop”, e ambientato nella grande natura selvaggia. I giocatori potranno esplorare boschi lussureggianti e cime innevate con i loro amici, alla ricerca di un momento di pace e tranquillità molto fugace – d’altronde stiamo pur sempre parlando di Human: Fall Flat, dove il caos è sempre dietro l’angolo. “Foresta” ha ben più di quel che vi aspettereste da una classica scampagnata sui monti, infatti è pieno di relitti aerei su cui arrampicarsi, macchinari pesanti da controllare e gelidi puzzle ad accompagnare.

“Foresta” è il più recente di una serie di nuovi livelli introdotti da 505 Games, Curve Digital e No Brakes Games, che si sposa ed esalta alla perfezione la fisica divertente di Human: Fall Flat. Questi aggiornamenti post-lancio attingono dall’ingegno e la creatività della community per offrire ai giocatori nuovi modi fantasiosi di apprezzare lo spensierato gameplay, da soli o con amici.

Human: Fall Flat è un puzzle game scanzonato basato sulla fisica in cui i giocatori controllano personaggi barcollanti in paesaggi onirici fluttuanti. Il multitasking è la chiave perché i giocatori controllano il movimento di base degli umani mentre operano le braccia in modo indipendente, creando scenari di gioco esilaranti e creativi. Gioca da solo o online con un massimo di tre amici e trascorri ore ad esplorare enigmi giocosi con altri umani in avventure senza fine.

Qui sotto potete vedere il trailer del nuovo contenuto, pubblicato da 505 Games. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile su PC (Windows, Linux, MacOS), PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android, Stadia, Xbox Series X/S e PlayStation 5.