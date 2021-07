Frostpunk: i DLC arrivano a fine luglio su console

Poco fa 11 bit studios ha annunciato la data d’uscita dei DLC di Frostpunk su console. Come fa sapere il marketing lead Karol Zajaczkowski, nel video che potete vedere in fondo alla news, i tre contenuti aggiuntivi arriveranno su Xbox One e PlayStation 4 il 27 luglio. Arrivano dunque:

Labili Confini

Crepacci

L’ultimo autunno

Si potranno acquistare separatamente, all’interno del Season Pass o con la Complete Edition. Qui sotto la descrizione, tramite la pagina Steam:

Labili Confini:

Sei il leader dell’avamposto stabilito di recente nei pressi del magazzino militare: Nuova Londra ti tiene al guinzaglio e devi trasferire tutti i tuoi preziosi ritrovamenti al quartier generale. Contemporaneamente, i rifornimenti di cibo sono scarsi e devi affidarti alle regole imposte dal supervisore. È un equilibrio delicato: ogni decisione introduce nuovi rischi e difficoltà. Ma non appena i tuoi esploratori scoprono una fonte alternativa di cibo, puoi iniziare a prendere in considerazione l’idea di sopravvivere per conto tuo…

Crepacci:

Intraprendi un altro viaggio attraverso le Lande Ghiacciate con questa mini-espansione, che va ad aggiungere una nuova mappa in Modalità Infinita e una nuova struttura edificabile, il ponte. Espandi la città e risparmia ai cittadini una fine terribile!

L’ultimo autunno

Scopri la tragica serie di eventi che ha portato al cupo mondo di Frostpunk in questa espansione prequel, L’ultimo autunno. Andando a espandere considerevolmente l’universo di Frostpunk e proponendo uno scenario completamente nuovo, il contenuto dell’espansione introduce anche meccaniche di gioco innovative e un’architettura unica, oltre ad arricchire i retroscena e la narrazione del gioco stesso.