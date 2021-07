Dark Souls 3: ora garantiti i 60 FPS su Xbox Series X|S

Dark Souls 3 di From Software è attualmente l’ultimo titolo a beneficiare della funzionalità di Microsoft FPS Boost su entrambe le console “sorelle”: Xbox Series X e Xbox Series S. Tale funzionalità, mette praticamente allo stesso livello la suddetta versione a quella PS5.

Secondo Jason Ronald, partner director del program managment del team Xbox, implementare l’FPSBoost “ha richiesto una tecnica del tutto nuova, unica all’opera di From Software, per abilitare i 60 FPS su Xbox Series X|S”. Ha poi ringraziato FromSoftware e Bandai Namco per il loro sostegno. Sfortunatamente, la risoluzione sembra ancora essere 900p come sulla versione Xbox One.

Ricordiamo che Dark Souls 3 è disponibile da marzo del 2016 per PS4, PC e Xbox One, venendo completamente accettato dalla critica e dai giocatori. Oggi però si aspetta Elden Ring, pianificato per il 21 gennaio 2022 per Xbox Series X|S, PS4, PS5, Xbox One e PC.

We heard you! The team is thrilled to bring FPS Boost to Dark Souls 3. This required a brand new technique, unique to Dark Souls 3, to enable 60 FPS on Xbox Series X|S.

Huge thank you to our partners at FROM Software and Bandai Namco for their partnership and support. https://t.co/uI9J8Hv8hK

— Jason Ronald (@jronald) July 8, 2021